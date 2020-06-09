Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572702024.html
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
2020-06-09T18:55
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:337:2888:1962_1200x0_80_0_0_57c758463ee6e2c659394fde03f18381.jpg
https://ria.ru/20200609/1572694636.html
https://ria.ru/20200609/1572696956.html
Хочется задать встречный вопрос: как можно было допустить. чтобы лучший друг превратился в законченного алкоголика (это не оскорбление. такой диагноз есть)?
205
Может. И не только друг, а и близкий родственник. И ничего не поделаешь, если сам не захочет.
127
29
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572702024.html?chat_room_id=1572702024
Новости
ru-RU
185447
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=13925174&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:337:2888:1962_1200x0_80_0_0_57c758463ee6e2c659394fde03f18381.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_dfa27d1aa5279d5da69117259ef47ecc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155228/50/1552285018_167:0:2215:2048_1200x0_80_0_0_89e77b93589bd693ec45f86a927ff027.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, москва, происшествия

Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым

17:01 09.06.2020 (обновлено: 18:55 09.06.2020)
185447
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Иван Охлобыстин . Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Актер Иван Охлобыстин на своей странице во "ВКонтакте" прокомментировал смертельное ДТП, которое устроил Михаил Ефремов.
"А что бы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех?" — написал актер.
По его мнению, если у человека есть сердце, на этот вопрос он ответить не сможет. Охлобыстин добавил, что все, что он может сделать сейчас — не допустить, чтобы Ефремов "в приступе очередного безумия" совершил еще один смертный грех. Кроме того, актер добавил, что считает коллегу гением, но назвал его негодяем.
Охлобыстин также выразил соболезнования родным погибшего в ДТП Сергея Захарова.
"Я терял и брата и отца. Я знаю, что это такое. Дай им Бог сил! Простите меня!" — написал он в отдельном посте.
В понедельник вечером на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника актер пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем последнего был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его экстренно доставили в НИИ имени Склифосовского. Рано утром он скончался.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 15:26
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
По данным СМИ, на первом допросе Ефремов изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло, и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль. Сегодня днем артиста привезли на допрос в отдел полиции.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 15:59
Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП
18919258989296
Обсудить 29
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Хочется задать встречный вопрос: как можно было допустить. чтобы лучший друг превратился в законченного алкоголика (это не оскорбление. такой диагноз есть)?
9 июня, 17:16
ЕЕлена
1332310353
Может. И не только друг, а и близкий родственник. И ничего не поделаешь, если сам не захочет.
9 июня, 17:18
nKnakis Kamakis
11811502
Рекомендуем
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Актёр Михаил Ефремов выходит из своего дома в Москве в сопровождении сотрудников полиции
В крови Михаила Ефремова нашли наркотики
Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Кадры из зала суда
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Здание Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы, куда должны доставить на допрос актёра Михаила Ефремова
Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Анна Мария Ефремова
Дочь устроившего пьяное ДТП Ефремова рассказала о раскаянии отца
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Стали известны подробности первого допроса Ефремова после ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
К подъезду Михаила Ефремова подъехала машина скорой помощи
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин прокомментировал ДТП с Ефремовым
Доставка актера Михаила Ефремова в Таганский районный суд для избрания меры пресечения
Брат погибшего в ДТП с Ефремовым рассказал, чем шокирован больше всего
Актер Михаил Ефремов
"Я его вылечу, у меня денег много": Ефремов рассказал о ДТП в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
Лента новостейМолния