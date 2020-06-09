Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым

"А что бы вы сами сказали, если бы ваш лучший друг, крестный первого ребенка сошел с ума и совершил смертный грех?" — написал актер.

По данным СМИ, на первом допросе Ефремов изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло, и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.