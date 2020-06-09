В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев

Он добавил, что все привлеченные лица проживают сейчас в Киеве и "по хитрому плану" офиса президента Украины должны были подменить сторону республик Донбасса в обсуждении и согласовании политических решений в политической подгруппе.

"Из четверых новоприглашенных украинцев двое не произнесли ни слова за четыре часа заседания, один дважды пытался выступить, но не смог понять тему переговоров и был остановлен координатором от ОБСЕ, который попросил его с жалобами на тяжелую жизнь попробовать поучаствовать в заседании гуманитарной группы, в политической подгруппе эти темы не обсуждались", - сказал Мирошник.