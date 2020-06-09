В ЛНР прокомментировали участие в переговорах по Донбассу переселенцев

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Переселенцы из Донбасса, привлеченные Киевом для работы в политической подгруппе, не могут заменить представителей республик на минских переговорах, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в этой подгруппе Родион Мирошник.
Контактная группа 11 марта договорилась создать консультативный совет при политической подгруппе для выработки предложений по политическому урегулированию конфликта в Донбассе. К прошедшему 9 июня заседанию политической подгруппы власти Украины привлекли четверых выходцев из Донбасса, сейчас проживающих на подконтрольной Киеву территории: блогеров Дениса Казанского и Сергия Гармаша, врача Константина Либстера, председателя одного из Луганских землячеств в Киеве Вадима Горана.
"Никто из участников переговоров в группе ни от ЛДНР (Луганской и Донецкой народных республик - ред.), ни от РФ, ни от ОБСЕ не воспринял появление дополнительных участников от Киева, как новую сторону переговоров, которая имела бы хоть какое-то право обсуждать и согласовывать вопросы политической подгруппы на минских переговорах. Они заявлены были официальной нотой МИД Украины и сидели за столом украинской делегации. Ни кем иным, кроме дополнительных представителей Киева, они быть просто не могли", - пояснил Мирошник.
Он добавил, что все привлеченные лица проживают сейчас в Киеве и "по хитрому плану" офиса президента Украины должны были подменить сторону республик Донбасса в обсуждении и согласовании политических решений в политической подгруппе.
"Из четверых новоприглашенных украинцев двое не произнесли ни слова за четыре часа заседания, один дважды пытался выступить, но не смог понять тему переговоров и был остановлен координатором от ОБСЕ, который попросил его с жалобами на тяжелую жизнь попробовать поучаствовать в заседании гуманитарной группы, в политической подгруппе эти темы не обсуждались", - сказал Мирошник.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.