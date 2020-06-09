В Петербурге число жертв коронавируса достигло 433

"Девятого июня в Санкт-Петербурге зарегистрирован 41 смертельный случай от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года. Среди них 18 мужчин в возрасте от 36 до 93 лет и 23 женщины в возрасте от 38 до 93 лет", - говорится в сообщении.