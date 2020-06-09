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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге число жертв коронавируса достигло 433
2020-06-09T16:09
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В Петербурге число жертв коронавируса достигло 433

16:09 09.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Еще 41 случай смерти от коронавируса подтвержден в Санкт-Петербурге, среди умерших 18 мужчин и 23 женщины, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Девятого июня в Санкт-Петербурге зарегистрирован 41 смертельный случай от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года. Среди них 18 мужчин в возрасте от 36 до 93 лет и 23 женщины в возрасте от 38 до 93 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что умершие страдали различными хроническими болезнями, среди которых – атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, онкологическое заболевание.
По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 318 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 19153 случая заражения COVID-19. Умерли 433 человека. Выздоровел 8101 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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