Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200609/1572696956.html
Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП
2020-06-09T16:12
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
общество
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662427_0:41:1172:700_1200x0_80_0_0_244741f383b465a54787b0877ca499eb.jpg
https://ria.ru/20200609/1572694636.html
https://ria.ru/20200609/1572684688.html
2
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200609/1572696956.html?chat_room_id=1572696956
Новости
ru-RU
20752
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662427_0:41:1172:700_1200x0_80_0_0_244741f383b465a54787b0877ca499eb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662427_1:0:1276:956_1200x0_80_0_0_5caa2477d33efffc6feac8c88f57218a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572662427_0:0:956:956_1200x0_80_0_0_c14d9d94ccbfb89bb03a4424b690428c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, общество, происшествия

Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП

15:59 09.06.2020 (обновлено: 16:12 09.06.2020)
20752
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал карту маршрута Михаила Ефремова перед смертельным ДТП, которое произошло накануне.
Машину актера заметили вечером в понедельник во дворе Большого Могильцевского переулка — по соседству с домом артиста в Плотниковом переулке. После этот внедорожник Ефремова поехал в Глазовский переулок, откуда выехал на Садовое кольцо.
При выезде на Смоленский бульвар актер чуть не спровоцировал еще одно серьезное ДТП — с переулка он повернул сразу во второй ряд, подрезав другую машину.
От начала маршрута до места смертельной аварии артист проехал всего два с половиной километра. ДТП произошло после того, как Ефремов выехал на встречку. Его "Джип" врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Последнего с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в НИИ имени Склифосовского, где он скончался рано утром.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вчера, 15:26
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
В момент столкновения Михаил Ефремов был пьян. По данным СМИ, на первом допросе он изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, Ефремова должны доставить на допрос, где, скорее всего, следователи примут решение об избрании ему меры пресечения.
Здание Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы, куда должны доставить на допрос актёра Михаила Ефремова
Вчера, 13:59
Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
6446933
Обсудить 2
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовОбществоПроисшествия
Рекомендуем
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Здание Управления внутренних дел по Центральному административному округу г. Москвы, куда должны доставить на допрос актёра Михаила Ефремова
Адвокаты известных артистов отказались защищать Ефремова
Актёр Михаил Ефремов выходит из своего дома в Москве в сопровождении сотрудников полиции
В крови Михаила Ефремова нашли наркотики
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Михалков назвал ДТП с участием Ефремова абсолютно закономерным финалом
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин прокомментировал ДТП с Ефремовым
Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Кадры из зала суда
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
ДТП на перекрестке улиц Малышева – Мамина Сибиряка в Екатеринбурге
Адвокат рассказал, что может уберечь Ефремова от СИЗО
К подъезду Михаила Ефремова подъехала машина скорой помощи
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем актера
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
"Это конец": Стебунов рассказал о реакции Ефремова на ДТП
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые
Стебунов рассказал, как оказался на месте ДТП с Ефремовым
Актер Михаил Ефремов
Жена Ефремова рассказала о его состоянии перед ДТП
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В Кремле прокомментировали ДТП с участием Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение артиста о помощи
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Коллеги рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым курьере
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30В США отменили показ документального сериала "Полицейские"
04:27В Приморье к концу месяца частично возобновят плановую госпитализацию
04:07В Китай за сутки выявили три случая COVID-19
04:06Суд США отказался сделать иск репортера к полиции Миннесоты групповым
04:04Врач оценил шансы заболеть COVID-19 после открытия летних веранд
04:00В Мексике за сутки выявили 4199 случаев COVID-19
03:53В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
03:49В психиатрической лечебнице в Перу более 220 человек заболели COVID-19
03:46В России за сутки потушили 38 лесных пожаров
03:45В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия
03:42Кинологи дали советы владельцам собак по выходу из самоизоляции
03:39МиГ-35 оснастят перспективным оружием
03:36В РВИО рассказали о создании в Германии группировки советских войск
03:31Опубликовано видео опроса Ефремова
03:27Российские ученые сожгли алюминий в воде
03:24Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП
03:23"Коммунисты России" предложили отмечать День России 18 марта
03:19Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
03:16В Колумбии изъяли пять тонн кокаина
03:09Убитого полицейскими Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Лента новостейМолния