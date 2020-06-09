Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Телеканал " Телеканал " 360 " опубликовал карту маршрута Михаила Ефремова перед смертельным ДТП, которое произошло накануне.

Машину актера заметили вечером в понедельник во дворе Большого Могильцевского переулка — по соседству с домом артиста в Плотниковом переулке. После этот внедорожник Ефремова поехал в Глазовский переулок, откуда выехал на Садовое кольцо.

При выезде на Смоленский бульвар актер чуть не спровоцировал еще одно серьезное ДТП — с переулка он повернул сразу во второй ряд, подрезав другую машину.

От начала маршрута до места смертельной аварии артист проехал всего два с половиной километра. ДТП произошло после того, как Ефремов выехал на встречку. Его "Джип" врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров . Последнего с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в НИИ имени Склифосовского, где он скончался рано утром.

В момент столкновения Михаил Ефремов был пьян. По данным СМИ, на первом допросе он изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.