https://ria.ru/20200609/1572696956.html
Опубликован маршрут Ефремова перед пьяным ДТП
2020-06-09T15:59
2020-06-09T16:12
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
общество
происшествия
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, общество, происшествия
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости.
Телеканал "360
" опубликовал карту маршрута Михаила Ефремова перед смертельным ДТП, которое произошло накануне.
Машину актера заметили вечером в понедельник во дворе Большого Могильцевского переулка — по соседству с домом артиста в Плотниковом переулке. После этот внедорожник Ефремова поехал в Глазовский переулок, откуда выехал на Садовое кольцо.
При выезде на Смоленский бульвар актер чуть не спровоцировал еще одно серьезное ДТП — с переулка он повернул сразу во второй ряд, подрезав другую машину.
От начала маршрута до места смертельной аварии артист проехал всего два с половиной километра. ДТП произошло после того, как Ефремов выехал на встречку. Его "Джип" врезался в фургон "Лада", за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров
. Последнего с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в НИИ имени Склифосовского, где он скончался рано утром.
В момент столкновения Михаил Ефремов
был пьян. По данным СМИ, на первом допросе он изъяснялся с трудом и не мог вспомнить, что произошло и был ли кто-то еще с ним в машине. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, Ефремова должны доставить на допрос, где, скорее всего, следователи примут решение об избрании ему меры пресечения.