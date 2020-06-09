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В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
общество
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В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

15:26 09.06.2020 (обновлено: 16:12 09.06.2020)
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© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ.
За день до смертельного ДТП у мужчины умерла теща, которую даже не успели похоронить, сообщил глава администрации Кузьминского сельского поселения в Рязанской области Александр Гудков.
"Я позвонил близким родственникам, они, наверное, пока в шоке, не отвечают. Бабушка уже в возрасте (мать Сергея. — Прим. ред.) <…>А теперь жена будет хоронить и мать, и мужа", — сказал собеседник телеканала.
Он уточнил, что 98-летней матери Захарова еще не сообщили о смерти мужчины, так как близкие опасаются, что женщина может не пережить это известие. Гудков также рассказал, что Захаров навещал мать и заботился о ней.
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"Отец умер в возрасте около 60 лет, и Сергей рос с матерью. Она ветеран труда, кавалер ордена Ленина, всю жизнь проработала на селе", — рассказал глава сельской администрации.
Накануне вечером на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя грузового авто, 57-летнего курьера интернет-магазина Сергея Захарова, экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Наутро он умер.
Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По данным СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло и находился ли кто-то еще в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.
Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, Ефремова должны доставить на допрос, где, скорее всего, следователи примут решение об избрании ему меры пресечения.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовОбщество
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