В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером В родном селе погибшего в пьяном ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова рассказали о трагедии, произошедшей в его семье накануне, сообщает РЕН ТВ

За день до смертельного ДТП у мужчины умерла теща, которую даже не успели похоронить, сообщил глава администрации Кузьминского сельского поселения в Рязанской области Александр Гудков.

"Я позвонил близким родственникам, они, наверное, пока в шоке, не отвечают. Бабушка уже в возрасте (мать Сергея. — Прим. ред.) <…>А теперь жена будет хоронить и мать, и мужа", — сказал собеседник телеканала.

Он уточнил, что 98-летней матери Захарова еще не сообщили о смерти мужчины, так как близкие опасаются, что женщина может не пережить это известие. Гудков также рассказал, что Захаров навещал мать и заботился о ней.

"Отец умер в возрасте около 60 лет, и Сергей рос с матерью. Она ветеран труда, кавалер ордена Ленина, всю жизнь проработала на селе", — рассказал глава сельской администрации.

Накануне вечером на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием Михаила Ефремова. Актер, находившийся за рулем Jeep Grand Cherokee, пересек двойную сплошную, выехал на встречку и столкнулся с фургоном "Лада". Водителя грузового авто, 57-летнего курьера интернет-магазина Сергея Захарова, экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского с закрытой черепно-мозговой травмой. Наутро он умер.

Экспертиза показала, что артист во время ДТП был пьян. По данным СМИ, на первом допросе Ефремов выражал мысли с трудом, "скорее мычал, чем говорил" и не мог вспомнить, что произошло и находился ли кто-то еще в салоне автомобиля. Его отпустили домой под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование взяла на контроль столичная прокуратура.