В Екатеринбурге в параде примет участие взвод почетного караула из женщин

"Отличительными особенностями юбилейного военного парада станут включение в состав пешей колонны исторической составляющей – военнослужащих со штандартами фронтов, парадных расчетов в форме пехоты, летчиков и матросов времен Великой Отечественной войны; участие в параде взвода почетного караула из военнослужащих-женщин", - сказал Лапин в ходе совещания под руководством полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова.