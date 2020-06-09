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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200609/1572688130.html
В Екатеринбурге в параде примет участие взвод почетного караула из женщин
2020-06-09T14:37
75 лет великой победы
центральный военный округ
парад победы
александр лапин
великая отечественная война (1941-1945)
бмп-3
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группа газ
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В Екатеринбурге в параде примет участие взвод почетного караула из женщин

14:37 09.06.2020
103
© РИА Новости / Павел ЛисицынМеханизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
Механизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Механизированная колонна военной техники во время репетиции парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Взвод почетного караула из военнослужащих-женщин впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге 24 июня, сообщил во вторник командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.
"Отличительными особенностями юбилейного военного парада станут включение в состав пешей колонны исторической составляющей – военнослужащих со штандартами фронтов, парадных расчетов в форме пехоты, летчиков и матросов времен Великой Отечественной войны; участие в параде взвода почетного караула из военнослужащих-женщин", - сказал Лапин в ходе совещания под руководством полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова.
Красная площадь в Москве
8 июня, 14:4875 лет Великой Победы
Первая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Алабино
По словам Лапина, во главе механизированной колонны пройдет техника военных лет: танк Т-34, бронетранспортер БТР-152, РСЗО БМ-14, автомобили ГАЗ-АА, БСП-ПД, БА-64, БА-6, ГАЗ-67 и семь исторических мотоциклов. Двадцать образцов современной техники будут впервые представлены на военном параде.
Так, впервые будут представлены танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, САУ 2С7 "Малка" и 2С19М2 "Мста-С", техника воздушно-десантных войск БМД-4, БТР-МДМ, дымовые машины ТДА-3, катера БМК-МО, "Камаз 63501" с понтонным парком ПП 205 и топливозаправщики АТЗ-14, уточнил командующий.
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победы на Красной площади. Парад, который должен был традиционно состояться 9 мая, в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса.
Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День военно-морского флота России.
Участники парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
5 июня, 10:52
На Красной площади начали готовиться к проведению Парада Победы
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75 лет Великой ПобедыЦентральный военный округПарад ПобедыАлександр ЛапинВеликая Отечественная война (1941-1945)БМП-3Т-34Т-80Группа ГАЗВладимир ПутинМоскваЕкатеринбургОбщество
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