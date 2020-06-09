В Екатеринбурге в параде примет участие взвод почетного караула из женщин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Взвод почетного караула из военнослужащих-женщин впервые примет участие в параде Победы в Екатеринбурге 24 июня, сообщил во вторник командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.
"Отличительными особенностями юбилейного военного парада станут включение в состав пешей колонны исторической составляющей – военнослужащих со штандартами фронтов, парадных расчетов в форме пехоты, летчиков и матросов времен Великой Отечественной войны; участие в параде взвода почетного караула из военнослужащих-женщин", - сказал Лапин в ходе совещания под руководством полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова.
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве и других городах России. Парад пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победы на Красной площади. Парад, который должен был традиционно состояться 9 мая, в этом году был отменен из-за пандемии коронавируса.
Путин также распорядился провести всероссийскую акцию "Бессмертный полк" 26 июля, в День военно-морского флота России.