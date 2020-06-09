Школьник, которого якобы избили в Петербурге, признался в обмане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Школьник признался, что сам выдумал историю о своем избиении в поселке Парголово в Петербурге, так как упал в канализационный люк и боялся наказания матери, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.
Ранее в пресс-службе регионального ГУМВД сообщили, что женщина обратилась в полицию с заявлением об избиении ее 10-летнего сына на детской площадке в Выборгском районе Петербурга. СМИ сообщали, что мальчик хотел покататься на качелях, когда на него якобы набросились пятеро подростков 13-15 лет.
"Своим родственникам школьник признался, что сам упал в люк и выдумал историю о нападении на него, так как боялся наказания со стороны матери", - сообщили в следственном управлении.
По данным пресс-службы, информацию о падении мальчика в заброшенный канализационный люк подтвердили двое очевидцев. Пострадавший ребенок находится в больнице.