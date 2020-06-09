Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
Глава государства определил законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" как неотложный. Текст документа пока отсутствует.
Ранее первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме на Украине внесут на рассмотрение в Верховную раду в ближайшее время. По его словам, уже были проведены консультации по законопроекту с институциями Швейцарии.
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Верховная рада Украины ранее вынесла на обсуждение законопроект о референдуме в стране. Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях в конституцию; решение вопроса общегосударственного значения; утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона Украины или отдельных его положений. На всеукраинский референдум, согласно проекту, может выноситься одновременно не более трех вопросов.
Ранее депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировали в Раде законопроект "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе", который поможет украинскому народу инициировать и проводить такие референдумы.