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2020-06-09T11:35
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Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме
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РИА Новости

Президент Украины внес в Раду законопроект о референдуме

11:35 09.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме, свидетельствуют данные на сайте парламента.
Глава государства определил законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум" как неотложный. Текст документа пока отсутствует.
Ранее первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме на Украине внесут на рассмотрение в Верховную раду в ближайшее время. По его словам, уже были проведены консультации по законопроекту с институциями Швейцарии.
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Верховная рада Украины ранее вынесла на обсуждение законопроект о референдуме в стране. Согласно законопроекту, предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы об изменениях в конституцию; решение вопроса общегосударственного значения; утверждение закона о ратификации международного договора, предусматривающего изменение территории Украины; прекращение действия закона Украины или отдельных его положений. На всеукраинский референдум, согласно проекту, может выноситься одновременно не более трех вопросов.
Ранее депутаты парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировали в Раде законопроект "О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе", который поможет украинскому народу инициировать и проводить такие референдумы.
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Руслан СтефанчукСитуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийШвейцарияУкраинаВ мире
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