Рота Минобороны Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве

ДУШАНБЕ, 9 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Рота солдат и офицеров министерства обороны Таджикистана примет участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 24 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня на Красной площади в Москве, примет участие рота солдат и офицеров Вооруженных сил Таджикистана", – сказал собеседник агентства.
По его словам, в сводную роту солдат и офицеров, которые пройдут торжественным маршем по Красной площади, вошли представители сухопутных, мобильных войск, ПВО и ВВС Таджикистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с главами ряда государств будет наблюдать за парадом в честь 75-летия великой Победы в Москве.
Парадный расчет Вооруженных сил Таджикистана для участия в торжественном параде будет доставлен в Москву военно-транспортным самолетом Минобороны России в конце текущей недели.