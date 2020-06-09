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75 лет Великой Победы
2020-06-09T09:50
https://ria.ru/20200609/1572665401.html
Рота Минобороны Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве
https://cdn24.img.ria.ru/images/155333/09/1553330963_0:177:3325:2047_1036x0_80_0_0_18242d231495e157f488ddde782453c9.jpg
РИА Новости

Рота Минобороны Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве

09:50 09.06.2020
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© РИА Новости / Александр АстафьевГенеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада Победы
© РИА Новости / Александр Астафьев
Генеральная репетиция парада Победы. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 9 июн – РИА Новости, Лидия Исамова. Рота солдат и офицеров министерства обороны Таджикистана примет участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Москве 24 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 24 июня на Красной площади в Москве, примет участие рота солдат и офицеров Вооруженных сил Таджикистана", – сказал собеседник агентства.
Красная площадь в Москве
Вчера, 14:4875 лет Великой Победы
Первая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Алабино
По его словам, в сводную роту солдат и офицеров, которые пройдут торжественным маршем по Красной площади, вошли представители сухопутных, мобильных войск, ПВО и ВВС Таджикистана.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вместе с главами ряда государств будет наблюдать за парадом в честь 75-летия великой Победы в Москве.
Парадный расчет Вооруженных сил Таджикистана для участия в торжественном параде будет доставлен в Москву военно-транспортным самолетом Минобороны России в конце текущей недели.
Бронеавтомобили Тигр-М на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
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Кремль представит список глав государств, участвующих в параде Победы
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Эмомали РахмонМоскваТаджикистанОбщество
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