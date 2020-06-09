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2020-06-09T08:14
https://ria.ru/20200609/1572661857.html
Глава МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга
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РИА Новости

Глава МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга

08:14 09.06.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanПротесты в Гонконге
Протесты в Гонконге
© AP Photo / Ng Han Guan
Протесты в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 9 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с британским коллегой Домиником Раабом выразил надежду на то, что Лондон не будет вмешиваться в дела Гонконга, следует из сообщения МИД КНР.
В Великобритании ранее заявляли, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона. Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон готов изменить визовые правила для гонконгцев, если Китай внедрит закон о нацбезопасности Гонконга. По словам британского премьера, этот законопроект серьезно "ограничил бы свободу и серьезно ослабил автономию (Гонконга – ред.)".
"Гонконг относится исключительно ко внутренней политике Китая, не подлежит вмешательству извне", - сказал в беседе Ван И.
Он подчеркнул, что Великобритания является постоянным членом Совета Безопасности ООН и должна служить примером в уважении принципов международных отношений и невмешательстве во внутренние дела других стран.
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Он напомнил, что за всю историю Китай никогда не вмешивался во внутренние дела Великобритании.
"Точно так же китайская сторона надеется, что Великобритания будет уважать конституцию КНР и уважать законное право Китая защищать государственную безопасность на своей территории", - сказал Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.
Он подчеркнул, что разрабатываемый закон о защите национальной безопасности Гонконга нужен для того, чтобы привести к ответственности ставящих по угрозу национальную безопасность малочисленных радикальных сторонников "независимости" Гонконга и террористов.
Он добавил, что закон поможет лучше обеспечивать права и свободы жителей Гонконга, а иностранцам вести более спокойную жизнь в автономии.
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Доминик РаабВан И (политик)Борис ДжонсонВеликобританияГонконгКитайВ мире
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