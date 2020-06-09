Глава МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга

Великобритании ранее заявляли, что решение властей КНР о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона. Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Лондон готов изменить визовые правила для гонконгцев, если Китай внедрит закон о нацбезопасности Гонконга. По словам британского премьера, этот законопроект серьезно "ограничил бы свободу и серьезно ослабил автономию (Гонконга – ред.)".

"Гонконг относится исключительно ко внутренней политике Китая, не подлежит вмешательству извне", - сказал в беседе Ван И.

Он подчеркнул, что Великобритания является постоянным членом Совета Безопасности ООН и должна служить примером в уважении принципов международных отношений и невмешательстве во внутренние дела других стран.

Он напомнил, что за всю историю Китай никогда не вмешивался во внутренние дела Великобритании.

"Точно так же китайская сторона надеется, что Великобритания будет уважать конституцию КНР и уважать законное право Китая защищать государственную безопасность на своей территории", - сказал Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Он подчеркнул, что разрабатываемый закон о защите национальной безопасности Гонконга нужен для того, чтобы привести к ответственности ставящих по угрозу национальную безопасность малочисленных радикальных сторонников "независимости" Гонконга и террористов.