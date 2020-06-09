В Ленобласти предложили отменить испытательный срок при приеме на работу

"В настоящее время правительством РФ принимаются различные меры по поддержке граждан страны в условиях сложной экономической ситуации. Тем не менее многие слои населения все еще нуждаются во внимании со стороны государства. В частности, в России до сих пор практикуется система так называемого испытательного срока при приеме на работу", - говорится в обращении Петрова.