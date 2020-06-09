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2020-06-09T03:35
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В Ленобласти предложили отменить испытательный срок при приеме на работу
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РИА Новости

В Ленобласти предложили отменить испытательный срок при приеме на работу

03:35 09.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Работа отдела кадров. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение главе Минтруда Антону Котякову (копия есть у РИА Новости) с предложением отменить в РФ испытательный срок при приеме на работу.
"В настоящее время правительством РФ принимаются различные меры по поддержке граждан страны в условиях сложной экономической ситуации. Тем не менее многие слои населения все еще нуждаются во внимании со стороны государства. В частности, в России до сих пор практикуется система так называемого испытательного срока при приеме на работу", - говорится в обращении Петрова.
Как пишет ленинградский депутат, новому сотруднику, как правило, назначается пониженная заработная плата, и он находится в угнетаемом финансовом состоянии при полноценной рабочей нагрузке.
"Более того, практика испытательного срока часто используется недобросовестными нанимателями для дальнейшего занижения оплаты труда сотрудников, ухода от налогов и вывода внутренней бухгалтерии в серую зону. В любом случае наемный сотрудник всегда остается в невыгодном и ущемленном положении", - считает депутат.
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Петров предложил Котякову рассмотреть вопрос о запрете в РФ системы приема на работу с испытательным сроком. "Прием на работу должен происходить прозрачно, без дополнительных условий, противоречащих Трудовому кодексу Российской Федерации. Более того, прошу вас оценить идею о приравнивании навязываемого работодателем испытательного срока к попытке ухода от налогов и мошенничеству по отношению к нанимаемому лицу", - говорится в обращении Петрова.
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РоссияАнтон КотяковВладимир ПетровЛенинградская областьОбщество
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