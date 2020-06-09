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2020-06-09T03:53
https://ria.ru/20200609/1572658436.html
Джонсон заявил, что не потерпит правонарушений в ходе протестов
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РИА Новости

Джонсон заявил, что не потерпит правонарушений в ходе протестов

03:24 09.06.2020 (обновлено: 03:53 09.06.2020)
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© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa FowlesПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / 10 Downing Street /Pippa Fowles
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не поддержит тех, кто ради акций протеста нарушает правила социального дистанцирования и нарушает закон.
Ранее глава МВД страны Прити Пател сообщила, что в общей сложности 137 тысяч человек приняли в Британии участие в акциях за права чернокожих, 135 человек задержаны. От рук протестовавших пострадали 36 полицейских.
"Я не поддержу тех, кто нарушает правила социального дистанцирования по очевидным причинам: мы рискуем получить новую волну в момент, когда мы добились такого прогресса. И я не поддержу и не буду оправдывать тех, кто нарушает закон, нападает на полицейских и свергает памятники… У нас демократическая страна… Те, кто нападает на общественную собственность или полицейских, оберегающих нашу безопасность, почувствуют на себе всю силу закона", - заявил премьер, отметив, что понимает всю глубину эмоций, которые вызвала у многих чернокожих людей и представителей этнических меньшинств гибель от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
Он подчеркнул, что возглавляет самое этнически разнообразное правительство страны в истории, и что Британия проделала огромный путь в преодолении расизма, хотя многое еще предстоит сделать.
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
Вчера, 16:29
Джонсон осудил снос памятника работорговцу XVII века в Бристоле
Полицейские во время акций протеста пострадали, в основном, от побоев, несколько были ранены кинутыми в них стеклянными бутылками. В субботу радикалы кинули велосипед в группу конной полиции, одна из лошадей испугалась и понесла, а находившаяся на ней женщина-полицейский ударилась о светофор и упала на землю. Ее доставили в больницу с коллапсом легкого, сломанными ребрами и переломом ключицы. Вечером в субботу и воскресенье, уже после марша и митинга, хулиганы кидали в полицию петарды и файеры, мешали движению полицейских автомобилей и оскорбляли стоящих в оцеплении офицеров.
После акций протеста неизвестные нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю на парламентской площади, а во время митинга в Бристоле протестующие свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей. Памятник Черчиллю удалось отмыть, памятник Колстону все еще лежит на дне Бристольского залива.
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
Вчера, 17:23
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