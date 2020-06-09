Джонсон заявил, что не потерпит правонарушений в ходе протестов

"Я не поддержу тех, кто нарушает правила социального дистанцирования по очевидным причинам: мы рискуем получить новую волну в момент, когда мы добились такого прогресса. И я не поддержу и не буду оправдывать тех, кто нарушает закон, нападает на полицейских и свергает памятники… У нас демократическая страна… Те, кто нападает на общественную собственность или полицейских, оберегающих нашу безопасность, почувствуют на себе всю силу закона", - заявил премьер, отметив, что понимает всю глубину эмоций, которые вызвала у многих чернокожих людей и представителей этнических меньшинств гибель от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда.