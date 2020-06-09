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Искусство
Культура
2020-06-09T08:00
https://ria.ru/20200609/1572642248.html
Актер или его роль? Что общего у Дейенерис, Шерлока и Джека Воробья
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572627905_0:48:2642:1534_1036x0_80_0_0_f5d2948253bb5af996f5eb4b6c11df5f.jpg
РИА Новости

Актер или его роль? Что общего у Дейенерис, Шерлока и Джека Воробья

08:00 09.06.2020
4326
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Анна Нехаева. Иногда актеры так хорошо вживаются в роль, что потом фанаты почти не отличают реальных людей от сыгранных ими персонажей. И правда: у Джонни Деппа есть те же татуировки, что и у Джека Воробья, а Сара Джессика-Паркер, как и Кэрри Брэдшоу, любит туфли. Об известных актерах и их ярких культовых кинообразах — в материале РИА Новости.
© Walt Disney Pictures/Jerry Bruckheimer Films/ First Mate Productions Inc.

Конечно, сегодняшний именинник Джонни Депп (родился 9 июня 1963 года) и его Джек Воробей (то есть капитан Джек Воробей) известен и по другим проектам. Это персонажи из картин Тима Бертона: Эдвард Руки-ножницы, Суини Тодд, Икабод Крейн, Вилли Вонка или Шляпник.

Яркие (и менее чудаковатые) герои были у Джонни в фильмах "Что гложет Гилберта Грэйпа", "Донни Браско", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Волшебная страна".

Но самой узнаваемой ролью Деппа стал эксцентричный капитан. Актер решил, что пираты похожи на рок-звезд, и вдохновлялся Китом Ричардсом из The Rolling Stones. В итоге у капитана "Черной Жемчужины" много татуировок, украшений, его стиль совершенно неописуем, а манера поведения иногда абсурдна. Но это и сделало Джека самым известным современным капером.

Кадр из фильма Пираты карибского моря: Проклятие черной жемчужины
1 из 10

Конечно, сегодняшний именинник Джонни Депп (родился 9 июня 1963 года) и его Джек Воробей (то есть капитан Джек Воробей) известен и по другим проектам. Это персонажи из картин Тима Бертона: Эдвард Руки-ножницы, Суини Тодд, Икабод Крейн, Вилли Вонка или Шляпник.

Яркие (и менее чудаковатые) герои были у Джонни в фильмах "Что гложет Гилберта Грэйпа", "Донни Браско", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Волшебная страна".

Но самой узнаваемой ролью Деппа стал эксцентричный капитан. Актер решил, что пираты похожи на рок-звезд, и вдохновлялся Китом Ричардсом из The Rolling Stones. В итоге у капитана "Черной Жемчужины" много татуировок, украшений, его стиль совершенно неописуем, а манера поведения иногда абсурдна. Но это и сделало Джека самым известным современным капером.

© Walt Disney Pictures/Jerry Bruckheimer Films/ First Mate Productions Inc.
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"

Эмилия Кларк у многих ассоциируется именно с Дейенерис Таргариен, одним из ключевых персонажей "Игры престолов". Восемь лет актриса "росла" на экране (проект стал для нее первой крупной франшизой). Ее превращение из робкой "принцессы в изгнании" в Мать драконов обсуждали, пожалуй, больше трансформаций остальных претендентов на Железный трон.

У Кларк есть и другие роли: Сара Коннор в фильме "Терминатор: Генезис", Луиза в "До встречи с тобой", Кира в "Хан Соло. Звездные войны: Истории". Но пока им сложно соревноваться с Бурерожденной Дейенерис.

Кадр из сериала Игра престолов.
2 из 10

Эмилия Кларк у многих ассоциируется именно с Дейенерис Таргариен, одним из ключевых персонажей "Игры престолов". Восемь лет актриса "росла" на экране (проект стал для нее первой крупной франшизой). Ее превращение из робкой "принцессы в изгнании" в Мать драконов обсуждали, пожалуй, больше трансформаций остальных претендентов на Железный трон.

У Кларк есть и другие роли: Сара Коннор в фильме "Терминатор: Генезис", Луиза в "До встречи с тобой", Кира в "Хан Соло. Звездные войны: Истории". Но пока им сложно соревноваться с Бурерожденной Дейенерис.

© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"
© Heyday Films (2004)

Когда играешь одного героя на протяжении многих лет, трудно избавиться от этого образа. Но Дэниел Рэдклифф пытается.

Франшиза про Гарри Поттера снималась и выходила в кинотеатрах целую декаду. Картины про приключения мальчика со шрамом, его друзей и врагов были настолько популярными, что актеру пришлось перейти на домашнее обучение (в школе травили новую звезду), пережить проблемы с алкоголем.

Рэдклифф пытается (и небезуспешно) отойти от образа Гарри, играя в театре (в постановке "Эквус" он появился обнаженным), в мистических картинах ("Женщина в черном"), трагикомедиях ("Человек — швейцарский нож").

Впрочем, узнают Дэна все равно в первую очередь по роли "Мальчика, который выжил".

Кадр из фильма Гарри Поттер и узник Азкабана
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Когда играешь одного героя на протяжении многих лет, трудно избавиться от этого образа. Но Дэниел Рэдклифф пытается.

Франшиза про Гарри Поттера снималась и выходила в кинотеатрах целую декаду. Картины про приключения мальчика со шрамом, его друзей и врагов были настолько популярными, что актеру пришлось перейти на домашнее обучение (в школе травили новую звезду), пережить проблемы с алкоголем.

Рэдклифф пытается (и небезуспешно) отойти от образа Гарри, играя в театре (в постановке "Эквус" он появился обнаженным), в мистических картинах ("Женщина в черном"), трагикомедиях ("Человек — швейцарский нож").

Впрочем, узнают Дэна все равно в первую очередь по роли "Мальчика, который выжил".

© Heyday Films (2004)
© 20th Century Fox Film Corporation

Еще один ребенок-звезда — Маколей Калкин, сыгравший Кевина в фильме "Один дома". Кстати, картину снял Крис Коламбус, режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере.

Наверное, Калкин был самым известным маленьким актером в 1990-х. В то время он сыграл в картинах "Дядюшка Бак", "Моя дочь", "Добрый сынок", "Наравне с отцом", "Богатенький Ричи".

В августе Маколею исполнится 40 лет, но для многих он все еще Кевин из "Один дома". До сих пор перед Рождеством телеканалы показывают этот фильм, и для множества зрителей это один из обязательных атрибутов праздника.

Кадр из фильма Один дома
4 из 10

Еще один ребенок-звезда — Маколей Калкин, сыгравший Кевина в фильме "Один дома". Кстати, картину снял Крис Коламбус, режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере.

Наверное, Калкин был самым известным маленьким актером в 1990-х. В то время он сыграл в картинах "Дядюшка Бак", "Моя дочь", "Добрый сынок", "Наравне с отцом", "Богатенький Ричи".

В августе Маколею исполнится 40 лет, но для многих он все еще Кевин из "Один дома". До сих пор перед Рождеством телеканалы показывают этот фильм, и для множества зрителей это один из обязательных атрибутов праздника.

© 20th Century Fox Film Corporation
© Karo Premiere Film Company

Мало кто не смотрел сериал "Секс в большом городе" про Кэрри Брэдшоу и ее подруг. Сара Джессика-Паркер сделала эту героиню культовой.

Когда сериал завершился, отделаться от образа Кэрри оказалось непросто. Джессика-Паркер снялась в нескольких романических комедиях ("Любовь и прочие неприятности", "Супруги Морган в бегах"), а потом снова вернулась к теме отношений в сериале "Развод".

Кэрри не отпускает Сару — периодически появляются новости о съемках очередного полнометражного фильма "Секс в большом городе" или о новой линии туфель как у ее героини.

Актриса Сара Джессика Паркер в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга Секс в большом городе-2
5 из 10

Мало кто не смотрел сериал "Секс в большом городе" про Кэрри Брэдшоу и ее подруг. Сара Джессика-Паркер сделала эту героиню культовой.

Когда сериал завершился, отделаться от образа Кэрри оказалось непросто. Джессика-Паркер снялась в нескольких романических комедиях ("Любовь и прочие неприятности", "Супруги Морган в бегах"), а потом снова вернулась к теме отношений в сериале "Развод".

Кэрри не отпускает Сару — периодически появляются новости о съемках очередного полнометражного фильма "Секс в большом городе" или о новой линии туфель как у ее героини.

© Karo Premiere Film Company
© Marvel Studios Inc.

У бывшего бойфренда Джессики-Паркер, Роберта Дауни-младшего, тоже есть культовая роль — Тони Старк, "Железный человек". Гений, миллионер, плейбой, филантроп.

Красно-желтая броня, хитрый взгляд, невозмутимость, дорогие машины и тяжелый рок — это все про него. После роли Тони Старка актера ассоциируют прежде всего с этим супергероем. Тем более что именно с него началась кинематографическая вселенная Marvel.

Да, Роберт сыграл во многих фильмах: "Чаплин", "Эйр Америка", "Зодиак", "Шерлок Холмс". Но "железный человек" затмил всех.

Кадр из фильма Железный человек 3
6 из 10

У бывшего бойфренда Джессики-Паркер, Роберта Дауни-младшего, тоже есть культовая роль — Тони Старк, "Железный человек". Гений, миллионер, плейбой, филантроп.

Красно-желтая броня, хитрый взгляд, невозмутимость, дорогие машины и тяжелый рок — это все про него. После роли Тони Старка актера ассоциируют прежде всего с этим супергероем. Тем более что именно с него началась кинематографическая вселенная Marvel.

Да, Роберт сыграл во многих фильмах: "Чаплин", "Эйр Америка", "Зодиак", "Шерлок Холмс". Но "железный человек" затмил всех.

© Marvel Studios Inc.
© New Line Cinema (2001)

Герой другой франшизы — Фродо из "Властелина колец". На роль пробовался Джейк Джилленхол, но режиссер выбрал Элайджу Вуда, и это, конечно, было правильно.

Вуд также появился в картинах "Факультет", "Город грехов", "Столкновение с бездной". Однако с момента выхода первого фильма трилогии в 2001 году именно его образ приходит на ум самым первым, когда кто-то начинает говорить про экранизацию. Все же не зря зрители три года следили, как голубоглазый хоббит нес кольцо Всевластия в Мордор.

Интересно, что Вуд почти не изменился — это все оценили по недавней онлайн-встрече, которую провели актеры "Властелина колец".

Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
7 из 10

Герой другой франшизы — Фродо из "Властелина колец". На роль пробовался Джейк Джилленхол, но режиссер выбрал Элайджу Вуда, и это, конечно, было правильно.

Вуд также появился в картинах "Факультет", "Город грехов", "Столкновение с бездной". Однако с момента выхода первого фильма трилогии в 2001 году именно его образ приходит на ум самым первым, когда кто-то начинает говорить про экранизацию. Все же не зря зрители три года следили, как голубоглазый хоббит нес кольцо Всевластия в Мордор.

Интересно, что Вуд почти не изменился — это все оценили по недавней онлайн-встрече, которую провели актеры "Властелина колец".

© New Line Cinema (2001)
© Columbia Pictures Corporation (2002)

"Самый первый Человек-паук" Тоби Магуайр знаком с хоббитом Элайджей Вудом: они вместе снимались в фильме "Ледяной ветер" Энга Ли.

Магуайр соревновался за роль Питера Паркера с Леонардо Ди Каприо, Хитом Леджером, Фредди Принцем-младшим.

В итоге образ парня в красно-синем трико привязался к Тоби так сильно, что даже роли в "Братьях" или "Великом Гэтсби" ничего не поменяли.

Кстати, многие критики считают вариант Магуайра наиболее "каноничной" версией "паука".

Кадр из фильма Человек-паук
8 из 10

"Самый первый Человек-паук" Тоби Магуайр знаком с хоббитом Элайджей Вудом: они вместе снимались в фильме "Ледяной ветер" Энга Ли.

Магуайр соревновался за роль Питера Паркера с Леонардо Ди Каприо, Хитом Леджером, Фредди Принцем-младшим.

В итоге образ парня в красно-синем трико привязался к Тоби так сильно, что даже роли в "Братьях" или "Великом Гэтсби" ничего не поменяли.

Кстати, многие критики считают вариант Магуайра наиболее "каноничной" версией "паука".

© Columbia Pictures Corporation (2002)
© Bad Hat Harry Productions (2004-2012)

Еще один культовый герой — замкнутый и циничный доктор Хаус. Хью Лори за эту роль получил кучу номинаций, наград и мировую известность.

Да такую, что все его другие проекты до сих пор находятся в тени. Зрители сравнивали мизантропа-Хауса с Шерлоком Холмсом, восхищались дерзкой манерой разговора и американским акцентом британца Лори.

Актер настолько убедительно сыграл доктора, что последующие его разноплановые персонажи (в "Ночном администраторе" или "Бунте ушастых") все еще не превзошли Хауса.

Причем изначально Лори прославится как комик: до "Хауса" его образ легкомысленного аристократа из телесериала "Дживс и Вустер" казался вне конкуренции.

Кадр из сериала Доктор Хаус
9 из 10

Еще один культовый герой — замкнутый и циничный доктор Хаус. Хью Лори за эту роль получил кучу номинаций, наград и мировую известность.

Да такую, что все его другие проекты до сих пор находятся в тени. Зрители сравнивали мизантропа-Хауса с Шерлоком Холмсом, восхищались дерзкой манерой разговора и американским акцентом британца Лори.

Актер настолько убедительно сыграл доктора, что последующие его разноплановые персонажи (в "Ночном администраторе" или "Бунте ушастых") все еще не превзошли Хауса.

Причем изначально Лори прославится как комик: до "Хауса" его образ легкомысленного аристократа из телесериала "Дживс и Вустер" казался вне конкуренции.

© Bad Hat Harry Productions (2004-2012)
© BBC Wales (2010 - ...)

Бенедикт Камбербэтч так удачно превратился в Шерлока Холмса, что, хотя потом снимался в байопиках и блокбастерах, по-прежнему больше известен по роли легендарного сыщика.

Первый сезон "Шерлока", вольной адаптации рассказов Артура Конан Дойла, вышел в 2010 году и сразу приобрел множество фанатов по всему миру. Тэги с названием сериала и его героями часто выходили в "тренды" в соцсети Twitter, а британский бренд одежды возобновил выпуск пальто, которое носит Шерлок.

Камбербэтч сыграл Алана Тьюринга в "Игре в имитацию", Эдисона в "Войне токов", стал Доктором Стрэнджем в экранизациях комиксов Marvel, Гамлетом и Франкенштейном на сцене. Но преданные фанаты все ждут нового сезона "Шерлока".

Кадр из сериала Шерлок
10 из 10

Бенедикт Камбербэтч так удачно превратился в Шерлока Холмса, что, хотя потом снимался в байопиках и блокбастерах, по-прежнему больше известен по роли легендарного сыщика.

Первый сезон "Шерлока", вольной адаптации рассказов Артура Конан Дойла, вышел в 2010 году и сразу приобрел множество фанатов по всему миру. Тэги с названием сериала и его героями часто выходили в "тренды" в соцсети Twitter, а британский бренд одежды возобновил выпуск пальто, которое носит Шерлок.

Камбербэтч сыграл Алана Тьюринга в "Игре в имитацию", Эдисона в "Войне токов", стал Доктором Стрэнджем в экранизациях комиксов Marvel, Гамлетом и Франкенштейном на сцене. Но преданные фанаты все ждут нового сезона "Шерлока".

© BBC Wales (2010 - ...)
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КультураThe Rolling StonesКит РичардсСара Джессика ПаркерТоби МагуайрМаколей КалкинВластелин колецКино и сериалыЭмилия КларкГарри ПоттерИгра престолов (сериал)Бенедикт КамбербэтчДауни Роберт-младшийХью ЛориДэниел РэдклиффДжонни Депп
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