Актер или его роль? Что общего у Дейенерис, Шерлока и Джека Воробья

Конечно, сегодняшний именинник Джонни Депп (родился 9 июня 1963 года) и его Джек Воробей (то есть капитан Джек Воробей) известен и по другим проектам. Это персонажи из картин Тима Бертона: Эдвард Руки-ножницы, Суини Тодд, Икабод Крейн, Вилли Вонка или Шляпник.
Яркие (и менее чудаковатые) герои были у Джонни в фильмах "Что гложет Гилберта Грэйпа", "Донни Браско", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Волшебная страна".
Но самой узнаваемой ролью Деппа стал эксцентричный капитан. Актер решил, что пираты похожи на рок-звезд, и вдохновлялся Китом Ричардсом из The Rolling Stones. В итоге у капитана "Черной Жемчужины" много татуировок, украшений, его стиль совершенно неописуем, а манера поведения иногда абсурдна. Но это и сделало Джека самым известным современным капером.
Конечно, сегодняшний именинник Джонни Депп (родился 9 июня 1963 года) и его Джек Воробей (то есть капитан Джек Воробей) известен и по другим проектам. Это персонажи из картин Тима Бертона: Эдвард Руки-ножницы, Суини Тодд, Икабод Крейн, Вилли Вонка или Шляпник.
Яркие (и менее чудаковатые) герои были у Джонни в фильмах "Что гложет Гилберта Грэйпа", "Донни Браско", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Волшебная страна".
Но самой узнаваемой ролью Деппа стал эксцентричный капитан. Актер решил, что пираты похожи на рок-звезд, и вдохновлялся Китом Ричардсом из The Rolling Stones. В итоге у капитана "Черной Жемчужины" много татуировок, украшений, его стиль совершенно неописуем, а манера поведения иногда абсурдна. Но это и сделало Джека самым известным современным капером.
Эмилия Кларк у многих ассоциируется именно с Дейенерис Таргариен, одним из ключевых персонажей "Игры престолов". Восемь лет актриса "росла" на экране (проект стал для нее первой крупной франшизой). Ее превращение из робкой "принцессы в изгнании" в Мать драконов обсуждали, пожалуй, больше трансформаций остальных претендентов на Железный трон.
У Кларк есть и другие роли: Сара Коннор в фильме "Терминатор: Генезис", Луиза в "До встречи с тобой", Кира в "Хан Соло. Звездные войны: Истории". Но пока им сложно соревноваться с Бурерожденной Дейенерис.
Эмилия Кларк у многих ассоциируется именно с Дейенерис Таргариен, одним из ключевых персонажей "Игры престолов". Восемь лет актриса "росла" на экране (проект стал для нее первой крупной франшизой). Ее превращение из робкой "принцессы в изгнании" в Мать драконов обсуждали, пожалуй, больше трансформаций остальных претендентов на Железный трон.
У Кларк есть и другие роли: Сара Коннор в фильме "Терминатор: Генезис", Луиза в "До встречи с тобой", Кира в "Хан Соло. Звездные войны: Истории". Но пока им сложно соревноваться с Бурерожденной Дейенерис.
Когда играешь одного героя на протяжении многих лет, трудно избавиться от этого образа. Но Дэниел Рэдклифф пытается.
Франшиза про Гарри Поттера снималась и выходила в кинотеатрах целую декаду. Картины про приключения мальчика со шрамом, его друзей и врагов были настолько популярными, что актеру пришлось перейти на домашнее обучение (в школе травили новую звезду), пережить проблемы с алкоголем.
Рэдклифф пытается (и небезуспешно) отойти от образа Гарри, играя в театре (в постановке "Эквус" он появился обнаженным), в мистических картинах ("Женщина в черном"), трагикомедиях ("Человек — швейцарский нож").
Впрочем, узнают Дэна все равно в первую очередь по роли "Мальчика, который выжил".
Когда играешь одного героя на протяжении многих лет, трудно избавиться от этого образа. Но Дэниел Рэдклифф пытается.
Франшиза про Гарри Поттера снималась и выходила в кинотеатрах целую декаду. Картины про приключения мальчика со шрамом, его друзей и врагов были настолько популярными, что актеру пришлось перейти на домашнее обучение (в школе травили новую звезду), пережить проблемы с алкоголем.
Рэдклифф пытается (и небезуспешно) отойти от образа Гарри, играя в театре (в постановке "Эквус" он появился обнаженным), в мистических картинах ("Женщина в черном"), трагикомедиях ("Человек — швейцарский нож").
Впрочем, узнают Дэна все равно в первую очередь по роли "Мальчика, который выжил".
Еще один ребенок-звезда — Маколей Калкин, сыгравший Кевина в фильме "Один дома". Кстати, картину снял Крис Коламбус, режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере.
Наверное, Калкин был самым известным маленьким актером в 1990-х. В то время он сыграл в картинах "Дядюшка Бак", "Моя дочь", "Добрый сынок", "Наравне с отцом", "Богатенький Ричи".
В августе Маколею исполнится 40 лет, но для многих он все еще Кевин из "Один дома". До сих пор перед Рождеством телеканалы показывают этот фильм, и для множества зрителей это один из обязательных атрибутов праздника.
Еще один ребенок-звезда — Маколей Калкин, сыгравший Кевина в фильме "Один дома". Кстати, картину снял Крис Коламбус, режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере.
Наверное, Калкин был самым известным маленьким актером в 1990-х. В то время он сыграл в картинах "Дядюшка Бак", "Моя дочь", "Добрый сынок", "Наравне с отцом", "Богатенький Ричи".
В августе Маколею исполнится 40 лет, но для многих он все еще Кевин из "Один дома". До сих пор перед Рождеством телеканалы показывают этот фильм, и для множества зрителей это один из обязательных атрибутов праздника.
Мало кто не смотрел сериал "Секс в большом городе" про Кэрри Брэдшоу и ее подруг. Сара Джессика-Паркер сделала эту героиню культовой.
Когда сериал завершился, отделаться от образа Кэрри оказалось непросто. Джессика-Паркер снялась в нескольких романических комедиях ("Любовь и прочие неприятности", "Супруги Морган в бегах"), а потом снова вернулась к теме отношений в сериале "Развод".
Кэрри не отпускает Сару — периодически появляются новости о съемках очередного полнометражного фильма "Секс в большом городе" или о новой линии туфель как у ее героини.
Мало кто не смотрел сериал "Секс в большом городе" про Кэрри Брэдшоу и ее подруг. Сара Джессика-Паркер сделала эту героиню культовой.
Когда сериал завершился, отделаться от образа Кэрри оказалось непросто. Джессика-Паркер снялась в нескольких романических комедиях ("Любовь и прочие неприятности", "Супруги Морган в бегах"), а потом снова вернулась к теме отношений в сериале "Развод".
Кэрри не отпускает Сару — периодически появляются новости о съемках очередного полнометражного фильма "Секс в большом городе" или о новой линии туфель как у ее героини.
У бывшего бойфренда Джессики-Паркер, Роберта Дауни-младшего, тоже есть культовая роль — Тони Старк, "Железный человек". Гений, миллионер, плейбой, филантроп.
Красно-желтая броня, хитрый взгляд, невозмутимость, дорогие машины и тяжелый рок — это все про него. После роли Тони Старка актера ассоциируют прежде всего с этим супергероем. Тем более что именно с него началась кинематографическая вселенная Marvel.
Да, Роберт сыграл во многих фильмах: "Чаплин", "Эйр Америка", "Зодиак", "Шерлок Холмс". Но "железный человек" затмил всех.
У бывшего бойфренда Джессики-Паркер, Роберта Дауни-младшего, тоже есть культовая роль — Тони Старк, "Железный человек". Гений, миллионер, плейбой, филантроп.
Красно-желтая броня, хитрый взгляд, невозмутимость, дорогие машины и тяжелый рок — это все про него. После роли Тони Старка актера ассоциируют прежде всего с этим супергероем. Тем более что именно с него началась кинематографическая вселенная Marvel.
Да, Роберт сыграл во многих фильмах: "Чаплин", "Эйр Америка", "Зодиак", "Шерлок Холмс". Но "железный человек" затмил всех.
Герой другой франшизы — Фродо из "Властелина колец". На роль пробовался Джейк Джилленхол, но режиссер выбрал Элайджу Вуда, и это, конечно, было правильно.
Вуд также появился в картинах "Факультет", "Город грехов", "Столкновение с бездной". Однако с момента выхода первого фильма трилогии в 2001 году именно его образ приходит на ум самым первым, когда кто-то начинает говорить про экранизацию. Все же не зря зрители три года следили, как голубоглазый хоббит нес кольцо Всевластия в Мордор.
Интересно, что Вуд почти не изменился — это все оценили по недавней онлайн-встрече, которую провели актеры "Властелина колец".
Герой другой франшизы — Фродо из "Властелина колец". На роль пробовался Джейк Джилленхол, но режиссер выбрал Элайджу Вуда, и это, конечно, было правильно.
Вуд также появился в картинах "Факультет", "Город грехов", "Столкновение с бездной". Однако с момента выхода первого фильма трилогии в 2001 году именно его образ приходит на ум самым первым, когда кто-то начинает говорить про экранизацию. Все же не зря зрители три года следили, как голубоглазый хоббит нес кольцо Всевластия в Мордор.
Интересно, что Вуд почти не изменился — это все оценили по недавней онлайн-встрече, которую провели актеры "Властелина колец".
"Самый первый Человек-паук" Тоби Магуайр знаком с хоббитом Элайджей Вудом: они вместе снимались в фильме "Ледяной ветер" Энга Ли.
Магуайр соревновался за роль Питера Паркера с Леонардо Ди Каприо, Хитом Леджером, Фредди Принцем-младшим.
В итоге образ парня в красно-синем трико привязался к Тоби так сильно, что даже роли в "Братьях" или "Великом Гэтсби" ничего не поменяли.
Кстати, многие критики считают вариант Магуайра наиболее "каноничной" версией "паука".
"Самый первый Человек-паук" Тоби Магуайр знаком с хоббитом Элайджей Вудом: они вместе снимались в фильме "Ледяной ветер" Энга Ли.
Магуайр соревновался за роль Питера Паркера с Леонардо Ди Каприо, Хитом Леджером, Фредди Принцем-младшим.
В итоге образ парня в красно-синем трико привязался к Тоби так сильно, что даже роли в "Братьях" или "Великом Гэтсби" ничего не поменяли.
Кстати, многие критики считают вариант Магуайра наиболее "каноничной" версией "паука".
Еще один культовый герой — замкнутый и циничный доктор Хаус. Хью Лори за эту роль получил кучу номинаций, наград и мировую известность.
Да такую, что все его другие проекты до сих пор находятся в тени. Зрители сравнивали мизантропа-Хауса с Шерлоком Холмсом, восхищались дерзкой манерой разговора и американским акцентом британца Лори.
Актер настолько убедительно сыграл доктора, что последующие его разноплановые персонажи (в "Ночном администраторе" или "Бунте ушастых") все еще не превзошли Хауса.
Причем изначально Лори прославится как комик: до "Хауса" его образ легкомысленного аристократа из телесериала "Дживс и Вустер" казался вне конкуренции.
Еще один культовый герой — замкнутый и циничный доктор Хаус. Хью Лори за эту роль получил кучу номинаций, наград и мировую известность.
Да такую, что все его другие проекты до сих пор находятся в тени. Зрители сравнивали мизантропа-Хауса с Шерлоком Холмсом, восхищались дерзкой манерой разговора и американским акцентом британца Лори.
Актер настолько убедительно сыграл доктора, что последующие его разноплановые персонажи (в "Ночном администраторе" или "Бунте ушастых") все еще не превзошли Хауса.
Причем изначально Лори прославится как комик: до "Хауса" его образ легкомысленного аристократа из телесериала "Дживс и Вустер" казался вне конкуренции.
Бенедикт Камбербэтч так удачно превратился в Шерлока Холмса, что, хотя потом снимался в байопиках и блокбастерах, по-прежнему больше известен по роли легендарного сыщика.
Первый сезон "Шерлока", вольной адаптации рассказов Артура Конан Дойла, вышел в 2010 году и сразу приобрел множество фанатов по всему миру. Тэги с названием сериала и его героями часто выходили в "тренды" в соцсети Twitter, а британский бренд одежды возобновил выпуск пальто, которое носит Шерлок.
Камбербэтч сыграл Алана Тьюринга в "Игре в имитацию", Эдисона в "Войне токов", стал Доктором Стрэнджем в экранизациях комиксов Marvel, Гамлетом и Франкенштейном на сцене. Но преданные фанаты все ждут нового сезона "Шерлока".
Бенедикт Камбербэтч так удачно превратился в Шерлока Холмса, что, хотя потом снимался в байопиках и блокбастерах, по-прежнему больше известен по роли легендарного сыщика.
Первый сезон "Шерлока", вольной адаптации рассказов Артура Конан Дойла, вышел в 2010 году и сразу приобрел множество фанатов по всему миру. Тэги с названием сериала и его героями часто выходили в "тренды" в соцсети Twitter, а британский бренд одежды возобновил выпуск пальто, которое носит Шерлок.
Камбербэтч сыграл Алана Тьюринга в "Игре в имитацию", Эдисона в "Войне токов", стал Доктором Стрэнджем в экранизациях комиксов Marvel, Гамлетом и Франкенштейном на сцене. Но преданные фанаты все ждут нового сезона "Шерлока".