Актер или его роль? Что общего у Дейенерис, Шерлока и Джека Воробья

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Конечно, сегодняшний именинник Джонни Депп (родился 9 июня 1963 года) и его Джек Воробей (то есть капитан Джек Воробей) известен и по другим проектам. Это персонажи из картин Тима Бертона: Эдвард Руки-ножницы, Суини Тодд, Икабод Крейн, Вилли Вонка или Шляпник.

Яркие (и менее чудаковатые) герои были у Джонни в фильмах "Что гложет Гилберта Грэйпа", "Донни Браско", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе", "Волшебная страна".

Но самой узнаваемой ролью Деппа стал эксцентричный капитан. Актер решил, что пираты похожи на рок-звезд, и вдохновлялся Китом Ричардсом из The Rolling Stones. В итоге у капитана "Черной Жемчужины" много татуировок, украшений, его стиль совершенно неописуем, а манера поведения иногда абсурдна. Но это и сделало Джека самым известным современным капером.