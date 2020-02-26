Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию босоножек как у Керри Брэдшоу

Актриса Сара Джессика Паркер в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе-2"

© Karo Premiere Film Company Актриса Сара Джессика Паркер в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе-2"

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что выпустила коллекцию босоножек, похожих на те, которые носила ее героиня в сериале "Секс в большом городе".

"Рада сообщить о выпуске нашей долгожданной линии разноцветных сандалий. Не самый тонкий намек на всем известный момент из сериала", — написала Паркер.

Она рассказала, что часть выручки от продажи коллекции пойдет в благотворительный фонд Детройта, который помогает в трудоустройстве безработным людям.

В сериале "Секс в большом городе" журналистка Кэрри Брэдшоу надевала такую обувь в 13-й серии третьего сезона. Тогда на одной ноге у нее была босоножка голубого цвета, а на другой — розового.