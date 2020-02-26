Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию босоножек как у Керри Брэдшоу

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что выпустила коллекцию босоножек, похожих на те, которые носила ее героиня в сериале "Секс в большом городе".
"Рада сообщить о выпуске нашей долгожданной линии разноцветных сандалий. Не самый тонкий намек на всем известный момент из сериала", — написала Паркер.
Она рассказала, что часть выручки от продажи коллекции пойдет в благотворительный фонд Детройта, который помогает в трудоустройстве безработным людям.
В сериале "Секс в большом городе" журналистка Кэрри Брэдшоу надевала такую обувь в 13-й серии третьего сезона. Тогда на одной ноге у нее была босоножка голубого цвета, а на другой — розового.
Считается, что художник по костюмам Патриция Филд сделала такой ход намеренно.
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