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2020-02-26T01:23+0300
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Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию босоножек как у Керри Брэдшоу
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РИА Новости

Сара Джессика Паркер выпустила коллекцию босоножек как у Керри Брэдшоу

01:23 26.02.2020
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© Karo Premiere Film Company Актриса Сара Джессика Паркер в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга "Секс в большом городе-2"
Актриса Сара Джессика Паркер в сцене из фильма режиссера Майкла Патрика Кинга Секс в большом городе-2
© Karo Premiere Film Company
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер опубликовала в инстаграме пост, в котором сообщила, что выпустила коллекцию босоножек, похожих на те, которые носила ее героиня в сериале "Секс в большом городе".

"Рада сообщить о выпуске нашей долгожданной линии разноцветных сандалий. Не самый тонкий намек на всем известный момент из сериала", — написала Паркер.

Она рассказала, что часть выручки от продажи коллекции пойдет в благотворительный фонд Детройта, который помогает в трудоустройстве безработным людям.
В сериале "Секс в большом городе" журналистка Кэрри Брэдшоу надевала такую обувь в 13-й серии третьего сезона. Тогда на одной ноге у нее была босоножка голубого цвета, а на другой — розового.
Считается, что художник по костюмам Патриция Филд сделала такой ход намеренно.
Кадр из сериала Секс в большом городе
23 октября 2019, 16:21Культура
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