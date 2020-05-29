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Культура
2020-05-29T03:00
https://ria.ru/20200529/1572117372.html
Джош Гад собрал актеров из "Властелина колец" в своем онлайн-шоу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572116569_8:0:1384:774_1036x0_80_0_0_2a9b714718de783d7baf83f16139761f.jpg
РИА Новости

Джош Гад собрал актеров из "Властелина колец" в своем онлайн-шоу

03:00 29.05.2020
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart". Трейлер этой встречи опубликовали на YouTube.
Ведущий программы, которая проходит в формате видеоконференции, убеждает Шона Эстина (Сэм) позвонить Эдайдже Вуду, исполнителю роли Фродо: "Вы несколько раз сражались с армией орков, ранили демоническую паучиху Шелоб, избавились от Голлума и уничтожили самое мощное кольцо в мире. Неужели после всего этого тебе тяжело позвонить ему?"
В итоге к чату один за другими присоединяются: Элайджа Вуд, Доминик Монаган (Мериадок), Билли Бойд (Пиппин), Орландо Блум (Леголас) и Иэн Маккеллен (Гэндальф).
Из трейлера становится понятно, что в полный выпуск онлайн-шоу, который будет опубликован в это воскресенье (31 мая), войдут истории актеров о работе над фильмами, а некоторые из них даже зачитают свои реплики.
Ранее Джош Гад уже развлекал пользователей, воссоединяя вместе звезд из известных картин. Так, он общался с участниками комедии "Балбесы" (1985 год), приключенческого фильма "Назад в будущее" (1985 год) и мелодрамы "Всплеск" (1984 год).
Проект "Reunited apart" создали для того, чтобы собрать средства для некоммерческой международной организации здравоохранения Project hope.
Выпуск, посвященный трилогии Назад в будущее
13 мая, 06:22Культура
Актеры и создатели трилогии "Назад в будущее" воссоединились в Сети
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КультураКино и сериалыНовости культурыИэн МаккелленОрландо БлумПитер ДжексонYouTube
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