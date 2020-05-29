Джош Гад собрал актеров из "Властелина колец" в своем онлайн-шоу

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart". Трейлер этой встречи опубликовали на YouTube.

Ведущий программы, которая проходит в формате видеоконференции, убеждает Шона Эстина (Сэм) позвонить Эдайдже Вуду, исполнителю роли Фродо: "Вы несколько раз сражались с армией орков, ранили демоническую паучиху Шелоб, избавились от Голлума и уничтожили самое мощное кольцо в мире. Неужели после всего этого тебе тяжело позвонить ему?"

В итоге к чату один за другими присоединяются: Элайджа Вуд, Доминик Монаган (Мериадок), Билли Бойд (Пиппин), Орландо Блум (Леголас) и Иэн Маккеллен (Гэндальф).

Из трейлера становится понятно, что в полный выпуск онлайн-шоу, который будет опубликован в это воскресенье (31 мая), войдут истории актеров о работе над фильмами, а некоторые из них даже зачитают свои реплики.

Ранее Джош Гад уже развлекал пользователей, воссоединяя вместе звезд из известных картин. Так, он общался с участниками комедии "Балбесы" (1985 год), приключенческого фильма "Назад в будущее" (1985 год) и мелодрамы "Всплеск" (1984 год).