Депутат прокомментировал проект КПРФ об отказе от драпировки Мавзолея

"Это такая тактика коммунистов - они под видом общенациональной пытаются пропагандировать свою символику. Совершенно очевидно, что им нужно, чтобы была большая надпись "Ленин" как их вождь и учитель. Но в России далеко не все разделяют учение Ленина, поэтому пропагандировать символы за счет общенациональных праздников, думаю, неправильно", - сказал агентству Емельянов.