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2020-06-08T19:43
https://ria.ru/20200608/1572651609.html
Депутат прокомментировал проект КПРФ об отказе от драпировки Мавзолея
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РИА Новости

Депутат прокомментировал проект КПРФ об отказе от драпировки Мавзолея

19:43 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПосетители заходят в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
Посетители заходят в Мавзолей В.И. Ленина на Красной площади
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подготовленный КПРФ проект постановления Госдумы о недопустимости драпировки мавзолея Ленина во время парада Победы является попыткой пропаганды собственной символики под видом общенациональной, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.
Ранее фракция КПРФ внесла в Госдуму проект постановления с обращением к президенту Владимиру Путину о недопустимости декорирования мавзолея Ленина на Красной площади во время проведения парада Победы 24 июня.
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Емельянов усомнился, что постановление КПРФ будет поддержано Госдумой.
"Это такая тактика коммунистов - они под видом общенациональной пытаются пропагандировать свою символику. Совершенно очевидно, что им нужно, чтобы была большая надпись "Ленин" как их вождь и учитель. Но в России далеко не все разделяют учение Ленина, поэтому пропагандировать символы за счет общенациональных праздников, думаю, неправильно", - сказал агентству Емельянов.
Он добавил, что во фракции "Справедливая Россия" постановление КПРФ пока не обсуждали, но усомнился в том, что СР его поддержит.
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Обсудить 6
Мавзолей ЛенинаМихаил Емельянов (политик)КПРФСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
Популярные комментарии
И что за бред праздновать победу СССР, но закрывать советские символы?
8 июня, 19:50
IKIvan K
1300002
Для какой-то части населения России Ленин, конечно, не герой, но зачем же стулья ломать - Мавзолей на Красной площади все-таки памятник материальной и духовной культуры российского государства советского периода и миллионов его уже умерших граждан. Ленина и всего, что сделано в отечестве нашем под флагом воплощения его идей, из истории России не вымарать и не вырубить, а вот деяния справедроссов в ней еще нужно постараться сохранить.
8 июня, 20:08
vv.p.neznamov
1200002
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