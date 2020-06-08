Депутат прокомментировал проект КПРФ об отказе от драпировки Мавзолея

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Подготовленный КПРФ проект постановления Госдумы о недопустимости драпировки мавзолея Ленина во время парада Победы является попыткой пропаганды собственной символики под видом общенациональной, заявил РИА Новости первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.
Ранее фракция КПРФ внесла в Госдуму проект постановления с обращением к президенту Владимиру Путину о недопустимости декорирования мавзолея Ленина на Красной площади во время проведения парада Победы 24 июня.
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Емельянов усомнился, что постановление КПРФ будет поддержано Госдумой.
"Это такая тактика коммунистов - они под видом общенациональной пытаются пропагандировать свою символику. Совершенно очевидно, что им нужно, чтобы была большая надпись "Ленин" как их вождь и учитель. Но в России далеко не все разделяют учение Ленина, поэтому пропагандировать символы за счет общенациональных праздников, думаю, неправильно", - сказал агентству Емельянов.
Он добавил, что во фракции "Справедливая Россия" постановление КПРФ пока не обсуждали, но усомнился в том, что СР его поддержит.