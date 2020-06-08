Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Новый клип шоумена Михаила Галустяна, выступающего под псевдонимом Супер Жорик, на трек "Золото" за три дня набрал более 1,6 миллионов просмотров на YouTube.
Сердцеед и шашлыколюб Жорик приходит на закрытый показ мод Жана-Поля Гудкова (Александр Гудков) в Пятигорске. Шоу ему быстро надоедает. Он уже собирается уходить, как вдруг начинается дефиле в купальниках. Перед моделями с роскошными фигурами герой не может устоять и вместе с ними становится полноценным участником показа.
"В Пятигорске такая вечеринка в последний раз была никогда!" — говорится в описании видео.
Это вторая музыкальная работа Супер Жорика. В ноябре прошлого года он представил песню "Хочу тибя любицца" и клип на нее. Главный герой бегает по Сочи за обворожительной девушкой. За несколько месяцев этот ролик набрал более 52 миллионов просмотров на платформе.
Как и предыдущий трек, "Золото" написан в стиле Electro Кавказ, который придумали Михаил Галустян и продюсер Гарик Мартиросян.