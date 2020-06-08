Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров

Сердцеед и шашлыколюб Жорик приходит на закрытый показ мод Жана-Поля Гудкова (Александр Гудков) в Пятигорске. Шоу ему быстро надоедает. Он уже собирается уходить, как вдруг начинается дефиле в купальниках. Перед моделями с роскошными фигурами герой не может устоять и вместе с ними становится полноценным участником показа.