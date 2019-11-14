Девчонки, Сочи, Галустян: опубликован клип на песню "Хочу тибя любицца"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Шоумен Михаил Галустян опубликовал на YouTube клип на песню "Хочу тибя любицца" под псевдонимом Супер Жорик.

Мажор Жорик катается на машине с друзьями по Сочи и видит роскошную девушку. Герой решает во что бы ни стало найти незнакомку.

"Это история горячей, как восточный мужчина, и знойной, как роскошная женщина, любви", — говорится в описании к видео.

Многие пользователи сразу стали сравнивать Галустяна с коллегой по КВН и Comedy Club Александром Реввой, который тоже не так давно стал певцом.

"Этому может быть только одно объяснение: на съемках "Алкоголички" Пирожков укусил Галустяна", — написала Лана Лада.

"По стопам Реввы идет: сначала "Камеди", потом реклама, а сейчас музыка", — заметил Asus Лицуха.