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2020-06-08T17:05
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Путин подписал закон о блокировке приложений с пиратским контентом
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РИА Новости

Путин подписал закон о блокировке приложений с пиратским контентом

17:06 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские и смежные права, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Законопроект был внесен в Госдуму в 2018 году группой депутатов. Среди авторов проекта - вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия"), зампред комитета Госдумы по информполитике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), а также зампред этого комитета Александр Ющенко (КПРФ), член думского комитета по информполитике Антон Горелкин ("Единая Россия"). Госдума приняла закон в конце мая.
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Согласно документу, Роскомнадзор в течение трех рабочих дней определяет владельца информационного ресурса, на котором размещено приложение-нарушитель, после того, как получает соответствующее обращение от правообладателя. Затем ведомство направляет владельцу ресурса, на котором размещено приложение, электронное уведомление о нарушении авторских прав с требованием принять меры по ограничению доступа к информации.
Владельцу ресурса дается один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца программного приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.
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Согласно документу, в течение одного рабочего дня с момента получения от владельца информресурса уведомления владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав. Если он этого не сделает, владелец ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.
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Антон ГорелкинПетр ТолстойФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)КПРФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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