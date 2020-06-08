Путин подписал закон о блокировке приложений с пиратским контентом

Владельцу ресурса дается один рабочий день с момента получения уведомления от Роскомнадзора, чтобы проинформировать об этом владельца программного приложения и уведомить его о необходимости незамедлительно ограничить доступ к объектам авторских или смежных прав.

Согласно документу, в течение одного рабочего дня с момента получения от владельца информресурса уведомления владелец приложения обязан ограничить доступ к объектам авторских и смежных прав. Если он этого не сделает, владелец ресурса, на котором размещено программное приложение, обязан ограничить доступ к этому приложению. Если владелец ресурса этого не сделал, операторам связи направляются сведения для принятия мер по ограничению доступа к приложению.