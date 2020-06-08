"Газпром" назвал условие для переговоров с Минском о новых поставках газа

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. "Газпром" готов начать переговоры о поставках газа в Белоруссию в 2021 году при соблюдении республикой нынешнего контракта, говорится в сообщении компании.
"Председатель правления ПАО "Газпром" направил ответ на письмо министра энергетики Беларуси, полученное на прошлой неделе. В письме отмечено, что ценовые условия поставки газа до конца текущего года были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года", — указано в релизе.
В пятницу белорусское Минэнерго направило послание "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в 2020 году и ценообразования с 1 января 2021-го.
Ведомство также попросило, чтобы "дочка" газового холдинга предоставила необходимую при расчетах методику определения калорийности поставляемого газа, так как именно по этому параметру, как считают в Минске, у сторон возникли разногласия.
Газовый спор
В феврале председатель правления российской компании Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. Тогда первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться "небольшой корректировки".
В начале апреля глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич сообщил, что в "Газпром" отправлен запрос о снижении цены. Тогда же Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. Когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной, напомнил дипломат.
В конце мая в "Газпроме" заявили, что будут готовы начать переговоры по поставкам после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, на что в Минске ответили, что не имеют долгов перед Москвой.