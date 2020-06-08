"Газпром" назвал условие для переговоров с Минском о новых поставках газа

"Председатель правления ПАО "Газпром" направил ответ на письмо министра энергетики Беларуси, полученное на прошлой неделе. В письме отмечено, что ценовые условия поставки газа до конца текущего года были окончательно согласованы 14 февраля 2020 года", — указано в релизе.

Ведомство также попросило, чтобы "дочка" газового холдинга предоставила необходимую при расчетах методику определения калорийности поставляемого газа, так как именно по этому параметру, как считают в Минске, у сторон возникли разногласия.