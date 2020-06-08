В Совфеде прокомментировали слова экс-министра Украины о Донбассе

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич в беседе с "Говорит Москва" прокомментировал заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о том, что Киев никогда не вернет Донбасс.
"Но они пока что не признаны, исходя из тех условий, в которых они там находятся. Если эта тенденция будет и дальше продолжаться, конечно, это чревато тем, что они так и останутся непризнанными республиками со стороны Украины", — пояснил Клинцевич.
Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не вернет Донбасс, пока страной правят нынешние власти. Она также отметила, что за год президентства Владимира Зеленского не было выполнено ни одно из положений Минских соглашений или "формулы Штанмайера".