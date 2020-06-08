В Совфеде оценили законопроект о минимальной почасовой оплате труда

"Вопросы, связанные с повышением минимального размера оплаты труда, у нас велись на протяжении последних 18, наверное, лет, а может, и больше. Ситуация на рынке труда достаточно серьезно видоизменится, появятся такие виды, как работа на удалении, и вполне возможно, что эта инициатива может найти своё отражение в новой системе трудовых отношений", — пояснил сенатор.