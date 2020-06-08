В Совфеде оценили законопроект о минимальной почасовой оплате труда

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Разговор о переходе на почасовую систему оплаты труда ведется не первый год. Об этом заявил RT первый заместитель главы комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
"Вопросы, связанные с повышением минимального размера оплаты труда, у нас велись на протяжении последних 18, наверное, лет, а может, и больше. Ситуация на рынке труда достаточно серьезно видоизменится, появятся такие виды, как работа на удалении, и вполне возможно, что эта инициатива может найти своё отражение в новой системе трудовых отношений", — пояснил сенатор.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда в размере 150 рублей для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Сумма должна индексироваться раз в год.
Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.