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2020-06-08T11:47
https://ria.ru/20200608/1572617536.html
В Совфеде оценили законопроект о минимальной почасовой оплате труда
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РИА Новости

В Совфеде оценили законопроект о минимальной почасовой оплате труда

11:47 08.06.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоЖенщина получает наличные деньги в банкомате
Женщина получает наличные деньги в банкомате
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Разговор о переходе на почасовую систему оплаты труда ведется не первый год. Об этом заявил RT первый заместитель главы комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
"Вопросы, связанные с повышением минимального размера оплаты труда, у нас велись на протяжении последних 18, наверное, лет, а может, и больше. Ситуация на рынке труда достаточно серьезно видоизменится, появятся такие виды, как работа на удалении, и вполне возможно, что эта инициатива может найти своё отражение в новой системе трудовых отношений", — пояснил сенатор.
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Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда в размере 150 рублей для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день. Сумма должна индексироваться раз в год.
Сейчас часовая ставка высчитывается из МРОТ: с мая по июль она составляет от 89,85 до 65,92 рубля.
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МРОТВалерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
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