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2020-06-08T03:53
https://ria.ru/20200608/1572604860.html
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
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РИА Новости

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

03:53 08.06.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР разработали и направили в правительство законопроект о введении в РФ с 1 января 2021 года почасовой оплаты труда не ниже чем 150 рублей в час для работающих по срочным договорам и на неполный день. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.
"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", - говорится в проекте закона.
При этом устанавливается, что минимальный почасовой размер оплаты труда подлежит индексации один раз в год с 1 января текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.
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Авторы поясняют, что в России часовая ставка исходя из МРОТ (12 130 рублей) крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.
"Намеренное снижение работодателем оплаты труда до предельно низких, допускаемых действующим законодательством ставок, установление псевдосокращенного рабочего дня, особенно в условиях эпидемии коронавирусной инфекции, с одной стороны, позволяет получать необоснованно высокую прибыль, а с другой стороны, избежать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в социальные фонды. При этом часто основная часть заработной платы выплачивается в конвертах. В условиях роста уровня безработицы работник вынужден соглашаться с такими условиями", - говорится в пояснительной записке.
Принятие законопроекта, как полагают авторы, позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии, а также станет одним из шагов в решении проблемы доведения уровня оплаты труда работающих граждан до уровня индустриально развитых стран.
Законопроект направлен в правительство для получения официального заключения.
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