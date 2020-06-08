Врач оценила результаты вакцинации детей от ротавируса в Москве

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Заболеваемость детей ротавирусной инфекцией в Москве снизилась более чем на 15% после введения вакцинации, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"С момента введения прививок против ротавирусной инфекции в Москве, по данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости снизился более чем на 15%. Вакцина показала свою эффективность", - рассказала Каширина.