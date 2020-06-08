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Врач оценила результаты вакцинации детей от ротавируса в Москве
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РИА Новости

Врач оценила результаты вакцинации детей от ротавируса в Москве

10:17 08.06.2020 (обновлено: 11:15 08.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Медсестра в прививочном кабинете
 Медсестра в прививочном кабинете
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медсестра в прививочном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Заболеваемость детей ротавирусной инфекцией в Москве снизилась более чем на 15% после введения вакцинации, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"С момента введения прививок против ротавирусной инфекции в Москве, по данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости снизился более чем на 15%. Вакцина показала свою эффективность", - рассказала Каширина.
Работа прививочного кабинета детской поликлиники
Вчера, 09:35Распространение нового коронавируса
В Москве не прекращали вакцинацию детей из-за пандемии
Читайте полный текст интервью Эльмиры Кашириной >>
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Здоровье - ОбществоМосква
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