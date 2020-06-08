Эльмира Каширина: мода на отказ от детских прививок в Москве уходит

О том, почему в Москве становится меньше отказов от прививок детям, вакцинируют ли в Москве детей из других регионов и стран, опасны ли прививки детям, переболевшим коронавирусом , в интервью РИА Новости рассказала главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина . Беседовала Ольга Овчинникова.

— Эльмира Агасалимовна, в Москве существует региональная вакцинация. Какие прививки в нее входят?

— В Москве делают все те же прививки, что и в федеральном календаре, плюс три дополнительных вакцины , которые были внесены в региональный календарь. Это вакцина против ротавирусной инфекции, против менингококковой инфекции, для девочек 12-13 лет – против вируса папилломы человека. Последняя из перечисленных защищает девочек от опасности развития онкологических заболеваний шейки матки. Надо отметить, что были внесены коррективы в план вакцинации против коклюша. Первая прививка проводится детям в три месяца, вторая – в четыре с половиной месяца, третья – в шесть месяцев. В 18 месяцев ребенок получает первую ревакцинацию. К шести-семи годам защитный иммунитет к данной инфекции у многих ранее привитых детей угасает, и в школьном возрасте они более подвержены заболеванию. Именно поэтому в региональный календарь добавлена вторая ревакцинация против коклюша.

— Стала ли более благополучна столица по тем болезням, против которых делают дополнительные региональные прививки?

— Москва – это особый город, здесь пересечение транспортных, миграционных потоков, люди больше общаются друг с другом, больше контактируют. Поэтому процент заноса инфекции извне гораздо выше, чем в других регионах, где таких пересечений нет. По этим инфекциям есть настороженность, но так как они относятся к управляемым инфекциям, их можно предотвратить. Результаты уже заметны. Например, с момента введения прививок против ротавирусной инфекции в Москве, по данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости снизился более чем на 15%. Вакцина показала свою эффективность. По остальным инфекциям мы увидим динамику через год, так как они были начаты позже.

— И этот список будет постепенно пополняться?

— Конечно. Есть определенный мониторинг эпидемической ситуации в Москве, если процент каких-то заболеваний повышается, то вводятся новые меры по предотвращению, в том числе вакцинация. Особенно если это управляемая инфекция. Допустим, коронавирус. Пока не создана вакцина, предупредить болезнь можно только мерами ограничительного характера – соблюдением дистанции, гигиеническими мероприятиями. Но есть управляемая инфекция, против которой имеется вакцина, а если можно что-то предотвратить, это нужно сделать обязательно. Какие именно прививки смогут войти в региональный календарь – будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической обстановки.

— Как город следит за тем, чтобы дети были вакцинированы в срок?

— В прошлом году была внедрена новая информационная система. Это передовой опыт Москвы – создание единого электронного реестра детских прививок. Вся история прививок была оцифрована, и теперь информация о новых, которые делаем сейчас, автоматически заносится в информационную систему. Практически по каждому ребенку мы видим, какая вакцинация ему была проведена в течение жизни, и можем оценить, по какой причине что-то не было сделано: либо ребенок болел, либо был отказ родителей. Сейчас город помогает нам, медикам, информационно: родителям приходит смс-сообщение, напоминающее о том, что нужно сделать определенные прививки в срок, чтобы их не пропустили. Это существенно повышает приверженность к вакцинации.

— Раз уж мы заговорили о тех, кто не привит. В последние годы многие родители отказываются от прививок детям. Есть ли статистика, сколько процентов детей не были привиты?

— По моему наблюдению, их становится меньше. Эта мода проходит, потому что у людей появляется достаточно большое количество разной информации. Московские родители – молодые, образованные люди, они изучают не только российский опыт, но и мировой, понимают, что нужно прививать детей. К тому же события последних месяцев повлияли на сознание москвичей. Сейчас многие звонят и хотят сделать прививки: и по графику, и вне графика.

Однако противники прививок все же есть. Мы с ними работаем, проводя разъяснительные беседы. Некоторых удается переубедить.

— Чем отсутствие прививок может грозит для ребенка?

— Вакцины разработаны против инфекций, которые вызывают тяжелые осложнения. Это полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк и другие потенциально смертельно опасные заболевания или приводящие к инвалидности. Если ребенка не прививать, вероятность того, что он в таком крупном городе может встретиться с инфекцией, достаточно высока. Как организм отреагирует на нее, неизвестно, все зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы ребенка. Конечно, вакцинироваться нужно.

Это и индивидуальная история, и коллективная. Чем выше процент коллективного иммунитета, тем ниже вероятность встретиться с инфекцией. Потому что есть дети с медицинским отводом от прививок: дети-инвалиды, или те, кому из-за обострения хронических заболеваний нельзя делать прививку. Именно те, кто не может сделать прививку, защищены другими привитыми детьми. Привитые дети для непривитых, как щит, который не пропускает инфекцию внутрь коллектива и не дает возможности ослабленным детям развить тяжелую форму заболевания.

— Наблюдали ли вы рост инфекционных заболеваний в последние годы из-за непривитых детей? Как можно бороться с потенциальными вспышками?

— В 90-х годах регистрировались локальные вспышки дифтерии, коклюша, когда коллективный иммунитет падал из-за того, что было много непривитых детей. Регистрировались случаи со смертельными исходами от коклюша, дифтерии. Казалось бы, дифтерия – книжное заболевание, как сыпной тиф или оспа, которые были давно, во времена голода. Но снизился коллективный иммунитет, перестали делать прививки – в 90-х годах – и инфекция опять появилась. Не так давно, уже в нашем десятилетии, был подъем заболеваемости коклюшем. Было найдено решение – в региональный календарь прививок добавлена вторая ревакцинация против коклюша детей в возрасте шести-семи лет. Для этого город приобрел безопасную, не имеющую побочных эффектов вакцину. Москва – один из первых регионов страны, где будут использовать этот современный препарат.

Если повышается регистрация определенных заболеваний, то проводится дополнительная иммунизация — "туровая" или "подчищающая", когда все поликлиники пересматривают абсолютно все свои планы, графики по вакцинации и довакцинируют тех, кто по каким-то причинам не привился. Кроме того, ежегодно в последнюю неделю апреля традиционно проводится Европейская неделя иммунизации, эта практика уже становится мировой. В это время особенно активно ведется разъяснительная работа о пользе вакцинации, в СМИ рассказывается о современных прививках, медики активно пересматривают отводы и приглашают на вакцинацию. Также ежегодно проводится серомониторинг – в определенных возрастных группах у взрослых и детей берется кровь, и определяются показатели иммунитета к управляемым инфекциям – к дифтерии, коклюшу, столбняку и другим. Если иммунная прослойка падает, то вводятся меры по дополнительной вакцинации.

— Иммунизацию проводят только среди москвичей? Предполагается ли вакцинация детей из других регионов или без прописки?

— В целях санитарного благополучия нашего города необходимо, чтобы иммунная прослойка была достаточно высокой: не важно – москвичи или приезжие, если люди длительно проживают в городе, им необходимо сделать все прививки по календарю. Наличие полиса обязательного медицинского страхования не требуется, это могут быть даже иностранцы, которые на длительное время приезжают в Москву. Они живут и общаются с другими жителями и должны быть защищены. Вне зависимости от прописки ребенок все равно получит вакцинацию согласно региональному календарю. Мы прививаем всех, потому что нашу школу могут посещать не только москвичи, но и жители Подмосковья, других регионов и даже иностранцы.

— Ставили ли какие-то прививки во время пандемии коронавируса?

— Работа по вакцинации не прекращалась. Мы делали прививки всем желающим, но не настаивали, если родители были обеспокоены текущей эпидемиологической ситуацией и сознательно откладывали свой визит в поликлинику. Однако достаточно много желающих говорили: "Нет, мы именно сейчас, в это время, хотим привиться, чтобы точно знать, что ребенок не заболеет тяжелой инфекцией". Работа не останавливалась, но в процентах она, конечно, была немного ниже, чем в обычное время. Сейчас эпидемия уходит на спад, плановая работа будет возобновляться с полной силой.

— Какие дополнительные меры предосторожности при этом применялись?

— Во всех детских поликлиниках организован режим работы, исключающий скопление пациентов в холлах и коридорах. Проводится предварительная запись здоровых детей на иммунизацию, интервалы времени приема увеличены.

На входе у всех посетителей медицинские сестры измеряют температуру тела, если она больше 37 градусов, ребенок с родителями проходит в фильтр-бокс, где его осматривает дежурный врач. В таком случае, конечно, о прививках речь не идет. Обеспечены дополнительные меры профилактики инфицирования, используются средства индивидуальной защиты — маски, перчатки и другие. На пол и посадочные места нанесена разметка, помогающая держать социальную дистанцию. Проводится дополнительное проветривание помещений и кварцевание.

Как и положено, доктор на приеме осматривает ребенка, собирает анамнез, проводит беседу с родителями. Если его что-то настораживает, например, красное горло, кашель, температура, – ни о какой вакцинации речи не идет. Все прививки были сделаны здоровым детям, нежелательные реакции не наблюдались.

— Если ребенок переболел коронавирусом, ОРВИ, то могут ли быть опасны для него прививки в этом сезоне?

— Коронавирус относится к вирусам, которые вызывают ОРВИ. Обычное сезонное ОРВИ в 15-20% случаев – это коронавирусы, только другие. Мы о других коронавирусных инфекциях знаем давно. Так как у детей, в основном, эта инфекция протекает в легкой форме, то на нее распространяются все те же правила, которые мы соблюдаем при ОРВИ. После того, как ребенок выздоравливает, через какое-то время, обычно одна-две недели, после осмотра педиатра мы делаем прививки. Каких-то особенных ограничений и противопоказаний, связанных именно с коронавирусом, нет.

— Может ли вакцина от ковида стать обязательной для детей в будущем? Насколько она им необходима, если дети в основном являются лишь переносчиками?

— Это зависит от эпидситуации, которая будет складываться в дальнейшем. Вирус пока мало изучен, мало изучено его влияние на иммунитет человека. Каким образом будет формироваться иммунитет, насколько стойким он окажется. После того, как закончится эпидемия, эпидемиологи и иммунологи в зависимости от развития ситуации точно скажут, кому будет нужна вакцинация. Применять вакцину, в том числе для вакцинации детей, мы сможем только после того, как будет доказана ее безопасность и эффективность. Применение вакцины будет регламентировано рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора.