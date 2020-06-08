В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Неизвестные избили десятилетнего мальчика на детской площадке в Выборгском районе Санкт-Петербурга, полиция ищет злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Седьмого июня поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово в Выборгском районе ее десятилетнего сына избили неизвестные, предположительно, несовершеннолетние", — сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Личности нападавших устанавливаются.
По данным местных СМИ, в руках у напавших на мальчика подростков якобы были палки.
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