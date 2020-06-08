В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

"Седьмого июня поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово в Выборгском районе ее десятилетнего сына избили неизвестные, предположительно, несовершеннолетние", — сказано в сообщении.