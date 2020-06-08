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2020-06-08T13:41
https://ria.ru/20200608/1572610678.html
В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке
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РИА Новости

В Петербурге неизвестные избили ребенка на детской площадке

09:53 08.06.2020 (обновлено: 13:41 08.06.2020)
22533
© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Неизвестные избили десятилетнего мальчика на детской площадке в Выборгском районе Санкт-Петербурга, полиция ищет злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Седьмого июня поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21:00 на детской площадке в поселке Парголово в Выборгском районе ее десятилетнего сына избили неизвестные, предположительно, несовершеннолетние", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ребенок был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Личности нападавших устанавливаются.
По данным местных СМИ, в руках у напавших на мальчика подростков якобы были палки.
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7 октября 2019, 10:57
В Ленинградской области подросток изнасиловал шестилетнюю девочку
14961528832
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ГУМВДВыборгский районЛенинградская областьСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
А как вам такая версия? Это мальчик был старше нападавших и до этого многократно их избивал, шантажировал отбирал деньги, унижал. И вот они являясь младше его собрались вместе и решили наказать этого рецидивиста. Подошли с палками, но побили только руками.
8 июня, 10:38
Владимир Врун-гель
6600135
Странно, что этому происшествию уделили особое место на РИА, как бы ситуация рядовая: хулиганы избили ребенка. Но вот, что в этой истории важно, так это то, что последнее время подобные инциденты происходят по всей России. Мне кажется, МВД следует самым внимательным образом отслеживать подобные вещи. Очевидно, что в условиях изоляции, привычный, для периода летних каникул, досуг молодежи нарушен, и как следствие зреет агрессия, перерастающая в хулиганство. Учитывая, что с огромной долей вероятности все это снимается на телефон и попадает в соц.сети, подобный "досуг" может стать популярным.
8 июня, 10:32
Илья А.
800002
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