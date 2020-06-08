Врач: нужна ли детям вакцина от COVID-19, будет понятно после пандемии

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Нужна ли детям вакцина от коронавируса, будет понятно только после пандемии, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.