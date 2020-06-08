Врач: нужна ли детям вакцина от COVID-19, будет понятно после пандемии

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Нужна ли детям вакцина от коронавируса, будет понятно только после пандемии, сообщила в интервью РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи детскому населению, главный врач детской городской поликлиники №110 Эльмира Каширина.
"После того, как закончится эпидемия, эпидемиологи и иммунологи в зависимости от развития ситуации точно скажут, кому будет нужна вакцинация. Применять вакцину, в том числе для вакцинации детей, мы сможем только после того, как будет доказана ее безопасность и эффективность. Применение вакцины будет регламентировано рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора", - сказала Каширина, отвечая на вопрос, может ли вакцина от коронавируса стать обязательной для детей в будущем и необходима ли она им.
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