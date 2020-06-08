В Москве откроется виртуальный кинорынок Key Buyers Event

"Более 120 ключевых кино- и телевизионных компаний из России и закупщики представят свои проекты международным закупщикам и продюсерам на Key Buyers Event: Digital edition. Свое участие уже подтвердили закупщики из 40 стран мира, среди которых - крупнейшие дистрибьюторы RTL, AMC Networks, Mars CGV, Wild Bunch, Beta Film, Koch Media, Iqiyi и другие", - говорится в сообщении. Лицом Key Buyers Event стала актриса Анна Чиповская.
Международные участники получат доступ к эксклюзивным материалам по 300 российским проектам, включая премьерные показы фильмов, сериалов, анимации, а также форматов телевизионных шоу.
Как сообщила на пресс-конференции глава Роскино Евгения Маркова, такого мероприятия в мире еще не проводилось. Российские игроки представят международным партнерам широкий спектр своего контента - фильмы, сериалы, документальные проекты, анимацию в онлайн-формате.
"Мы стремимся сделать это не просто онлайн-историей и каталогом российских проектов - нам хотелось привнести дух кинорынка, поэтому у нас будет и церемония открытия, и программа для детей, и культурная программа, обширная панельная секция", - сказала Маркова. Глава Роскино отметила, что важной задачей рынка будет продвижение российских имен - актеров и режиссеров, которые в мире малоизвестны.
"Отрасль должна развиваться и в это особенное время. Сейчас мы находимся на этапе перезапуска Роскино, и это первое мероприятие такого уровня для новой команды. Надеемся, что все пройдет четко и эффективно, такой формат приживется и, возможно, станет традицией или даже источником новой линейки мероприятий для продвижения российской культуры за рубежом", - приводит пресс-служба слова заместителя министра культуры РФ Максима Ксензова.
Программа рынка
На площадке будет представлено более 300 российских проектов от 123 российских компаний. Закупщики получат доступ к эксклюзивным материалам по проектам "Фея" Анны Меликян, "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, "Чернобыль. Бездна" Данилы Козловского, "Серебряные коньки" Михаила Локшина, "Огонь" Алексея Нужного, "Небо измеряется милями" Константина Буслова, "Пальмира" Ивана Болотникова, "Скажи ей" Александра Молочникова, "Родительский комитет" Михаила Полякова, "Надежда" Елены Хазановой, "Безопасные связи" Константина Богомолова, "Документалист. Охотник за призраками" Ильи Куликова, "Детективный синдром" Романа Волобуева, "Полет" Петра Тодоровского, "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина, "Рикошет" Дениса Карышева, "Спроси Марту" Флюзы Фархшатовой и многим другим.
В анимационном блоке представлены материалы по готовым и новым проектам, в числе которых "Волшебная арка" (Лицензионные бренды), "Зебра в клеточку" (Союзмультфильм), "Панда и Крош", "Бодо Бородо"), "Тима и Тома" от группы компаний "Рики", "Снежная королева: Хранители чудес" (Wizart Animation), "Бука" и "Щелкунчик и Волшебная флейта" (кинокомпания CTB) и многие другие.
Среди новых проектов впервые будет представлен первый сериал Федора Бондарчука "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли. Еще один новый продюсерский проект Бондарчука – документальный фильм о его отце, выдающемся советском режиссере и актере, обладателе премии "Оскар" Сергее Бондарчуке, к 100-летию со дня его рождения, которое будет отмечаться 25 сентября 2020 года.
В рамках рынка состоится и всероссийская премьера трейлера сериала "Перевал Дятлова" режиссеров Евгения Никишова и Валерия Федоровича, основанного на реальных событиях.
Панельные дискуссии пройдут в формате онлайн: российские продюсеры и международные спикеры поговорят о российских VOD-платформах, успехах российской анимации, отечественных сериалах на западных рынках, совместном производстве после пандемии коронавируса.
Формату screenlife и его развитию в России будет также посвящено несколько дискуссий и отдельная программа - в рамках Key Buyers Event пройдет Screenlife Fest.
Помимо деловой программы, предусмотрен культурный блок – показы оперных и балетных постановок лучших театров страны и концертов классической музыки в исполнении Кирилла Рихтера, Дениса Мацуева, Валерия Гергиева. В детской программе будут доступны онлайн-экскурсии, квесты, мультфильмы и обучающие видео для детей разных возрастов на английском и других языках. Российские актеры прочитают национальные сказки на английском языке.
Копродукция
"Важной новой секцией станет секция копродукции, в которой собран 91 проект, 44 из которых будут представлены зарубежным партнерам на питчинге. Масштабное мероприятие для проектов, открытых к копродукции, проводится впервые за несколько лет", - сообщила пресс-служба.
Среди проектов - 16 художественных фильмов, в частности, проект продюсера Натальи Мокрицкой "Первый Оскар", а также "Сон" (X-SOUL PRODUCTION), "Петрополис" (Revolution Film), "Свободное падение" (PLAN9), "Декабрь" (All Media), "Шостакович" (Rock Films), "Дунай" (Мармот-фильм), "Скоро кончится лето" (KINOKULT P.C.), "Огонь!" (Арк Пикчерс), "Полет" (Proline Film/Pioner Film Group), "Печенье из дедушки" (Спутник Восток Продакшн), "Еврей" (Motor Film Studio) и "Розы Модильяни" (Inspiration Films).
На питчинг отобраны пять сериалов: "Рюрик" (Premier Studios), "Там" (Scoop Production), "8 дней лета" (Спутник Восток Продакшн), "Ясное небо" (Format TV), "СГ" (Lateral Summer).
Участие примут и документальные проекты: "Дедлайн" (Pervoe Kino Film Company), "Закура" (Pioner Film Group), "Багши. Медитация на сострадание" (Телесто-фильм), "Гипотеза Зимова" (Ethnofund Film Company LLC), "Зима" (Line Up) и "Роман с революцией" (Format TV), а также документальный сериал под рабочим названием "Пророк Апокалипсиса. Исчезновение Владимира Александрова" (Metrafilms).
Среди анимационных проектов, открытых для копродукции, полнометражные фильмы "Большие Гонки" (СGF Animation), "В поисках сокровищ" (Союзмультфильм), "Сказочный переполох" (ГК "Рики") "Кошка Машка" ("Wheel of fate"), "Академия Косми" (brand4rent) и другие.
Key Buyers Event пройдет в Москве с 8 по 12 июня.