В Москве откроется виртуальный кинорынок Key Buyers Event

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Москве , сообщила пресс-служба Роскино

"Более 120 ключевых кино- и телевизионных компаний из России и закупщики представят свои проекты международным закупщикам и продюсерам на Key Buyers Event: Digital edition. Свое участие уже подтвердили закупщики из 40 стран мира, среди которых - крупнейшие дистрибьюторы RTL, AMC Networks, Mars CGV, Wild Bunch, Beta Film, Koch Media, Iqiyi и другие", - говорится в сообщении. Лицом Key Buyers Event стала актриса Анна Чиповская.

Международные участники получат доступ к эксклюзивным материалам по 300 российским проектам, включая премьерные показы фильмов, сериалов, анимации, а также форматов телевизионных шоу.

Как сообщила на пресс-конференции глава Роскино Евгения Маркова , такого мероприятия в мире еще не проводилось. Российские игроки представят международным партнерам широкий спектр своего контента - фильмы, сериалы, документальные проекты, анимацию в онлайн-формате.

"Мы стремимся сделать это не просто онлайн-историей и каталогом российских проектов - нам хотелось привнести дух кинорынка, поэтому у нас будет и церемония открытия, и программа для детей, и культурная программа, обширная панельная секция", - сказала Маркова. Глава Роскино отметила, что важной задачей рынка будет продвижение российских имен - актеров и режиссеров, которые в мире малоизвестны.

"Отрасль должна развиваться и в это особенное время. Сейчас мы находимся на этапе перезапуска Роскино, и это первое мероприятие такого уровня для новой команды. Надеемся, что все пройдет четко и эффективно, такой формат приживется и, возможно, станет традицией или даже источником новой линейки мероприятий для продвижения российской культуры за рубежом", - приводит пресс-служба слова заместителя министра культуры РФ Максима Ксензова.

Программа рынка

В анимационном блоке представлены материалы по готовым и новым проектам, в числе которых "Волшебная арка" (Лицензионные бренды), "Зебра в клеточку" ( Союзмультфильм ), "Панда и Крош", "Бодо Бородо"), "Тима и Тома" от группы компаний " Рики ", "Снежная королева: Хранители чудес" (Wizart Animation), "Бука" и "Щелкунчик и Волшебная флейта" (кинокомпания CTB) и многие другие.

Среди новых проектов впервые будет представлен первый сериал Федора Бондарчука "Псих" с Константином Богомоловым в главной роли. Еще один новый продюсерский проект Бондарчука – документальный фильм о его отце, выдающемся советском режиссере и актере, обладателе премии "Оскар" Сергее Бондарчуке , к 100-летию со дня его рождения, которое будет отмечаться 25 сентября 2020 года.

В рамках рынка состоится и всероссийская премьера трейлера сериала "Перевал Дятлова" режиссеров Евгения Никишова и Валерия Федоровича, основанного на реальных событиях.

Панельные дискуссии пройдут в формате онлайн: российские продюсеры и международные спикеры поговорят о российских VOD-платформах, успехах российской анимации, отечественных сериалах на западных рынках, совместном производстве после пандемии коронавируса.

Формату screenlife и его развитию в России будет также посвящено несколько дискуссий и отдельная программа - в рамках Key Buyers Event пройдет Screenlife Fest.

Помимо деловой программы, предусмотрен культурный блок – показы оперных и балетных постановок лучших театров страны и концертов классической музыки в исполнении Кирилла Рихтера, Дениса Мацуева , Валерия Гергиева. В детской программе будут доступны онлайн-экскурсии, квесты, мультфильмы и обучающие видео для детей разных возрастов на английском и других языках. Российские актеры прочитают национальные сказки на английском языке.

Копродукция

"Важной новой секцией станет секция копродукции, в которой собран 91 проект, 44 из которых будут представлены зарубежным партнерам на питчинге. Масштабное мероприятие для проектов, открытых к копродукции, проводится впервые за несколько лет", - сообщила пресс-служба.

Среди проектов - 16 художественных фильмов, в частности, проект продюсера Натальи Мокрицкой "Первый Оскар", а также "Сон" (X-SOUL PRODUCTION), "Петрополис" (Revolution Film), "Свободное падение" (PLAN9), "Декабрь" (All Media), "Шостакович" (Rock Films), "Дунай" (Мармот-фильм), "Скоро кончится лето" (KINOKULT P.C.), "Огонь!" (Арк Пикчерс), "Полет" (Proline Film/Pioner Film Group), "Печенье из дедушки" (Спутник Восток Продакшн), "Еврей" (Motor Film Studio) и "Розы Модильяни" (Inspiration Films).

На питчинг отобраны пять сериалов: "Рюрик" (Premier Studios), "Там" (Scoop Production), "8 дней лета" (Спутник Восток Продакшн), "Ясное небо" (Format TV), "СГ" (Lateral Summer).

Участие примут и документальные проекты: "Дедлайн" (Pervoe Kino Film Company), "Закура" (Pioner Film Group), "Багши. Медитация на сострадание" (Телесто-фильм), "Гипотеза Зимова" (Ethnofund Film Company LLC), "Зима" (Line Up) и "Роман с революцией" (Format TV), а также документальный сериал под рабочим названием "Пророк Апокалипсиса. Исчезновение Владимира Александрова " (Metrafilms).

Среди анимационных проектов, открытых для копродукции, полнометражные фильмы "Большие Гонки" (СGF Animation), "В поисках сокровищ" (Союзмультфильм), "Сказочный переполох" (ГК "Рики") "Кошка Машка" ("Wheel of fate"), "Академия Косми" (brand4rent) и другие.