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2020-06-08T02:31
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На Украине рассказали о способе "ударить" по Сибири
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РИА Новости

На Украине рассказали о способе "ударить" по Сибири

02:31 08.06.2020
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CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 4Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 4
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Ракетное вооружение стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США способно "нанести удар" по России без захода самолетов в контролируемую ЗРК С-400 "Триумф" область воздушного пространства. Так украинская консалтинговая компания Defense Express прокомментировала их недавний полет над Арктикой у границы с Россией.
В публикации говорится, что дальность пуска установленных на воздушном судне крылатых ракет составляет 980 и более чем 1200 километров соответственно.

"Этого достаточно для атаки на основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири", — утверждают в Defense Express.

Подчеркивается, что речь идет о российских арктических военных базах, а также инфраструктуре Северного морского пути, который "обеспечивает жизнеспособность целых регионов и значительной части экономики страны".

"За последние дни это уже второй эпизод демонстрации возможностей стратегической авиации США для Кремля", — считают в компании.

Ранее в Defense Express рассказали, что власти Украины используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму.
Украинские военнослужащие
19 октября 2019, 21:20
На Украине заявили о новом оружии, способном "дать отпор российской армии"
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Ситуация на УкраинеСШАРоссияB-52ВВС СШААрктикаС-400 «Триумф»УкраинаБезопасностьВ мире
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