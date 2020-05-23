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2020-05-23T15:23
https://ria.ru/20200523/1571882176.html
На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса
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РИА Новости

На Украине рассказали о слежке за Россией из космоса

13:08 23.05.2020 (обновлено: 15:23 23.05.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой РКСВид Севастополя из космоса
Вид Севастополя из космоса
© Фото : предоставлено пресс-службой РКС
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Власти Украины используют западные космические аппараты для слежки за действиями России в Крыму, сообщает консалтинговая компания Defense Express.
Украина заключила с соглашение по обмену спутниковыми данными с 19 государствами. С помощью полученных данных можно определить "состав и место дислокации противника", обнаружить инженерные заграждения, выявить новые образцы военной техники и многое другое, отмечает компания.
Украинские военнослужащие на полигоне во время международных учений Sea Breeze - 2019
19 октября 2019, 21:30
На Украине заявили о разработках оружия для "мощного ответа войскам Путина"
Defense Express особо выделяет американские спутники WorldView-1 и WorldView-2 от DigitalGlobe и французские Pleiades.
Осенью директор Defense Express Сергей Згурец заявил изданию "Апостроф", что новые украинские оружейные разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина". В Центре анализа международной торговли оружием усомнились в реальности таких вооружений, пояснив, что Украина потеряла компетенцию в области разработки вооружений в 2014 году, когда Киевом было принято решение о разрыве кооперационных связей с Россией.
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Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Умеют чубатые развеселить))))). Президент клоун))))
23 мая, 13:15
Арсений Новиков
197150002
Да пусть следят. Нынче слабительные средства на незалежной дорогие, а тут - бесплатно аналоги получают :)
23 мая, 13:31
aalnoor1953
114420000
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