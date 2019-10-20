Эксперт: конкурировать с Россией в разработке оружия у Украины не получится

"Система "Град" была разработана несколько десятилетий назад, еще во времена Советского Союза. Если Украина собирается конкурировать с советскими разработками, то флаг ей в руки. Россия по всем параметрам настолько опережает Украину в области разработки новейших вооружений, что у Украины нет никаких шансов", — сказал Коротченко.
"ВПК Украины деградирует. Надо учесть, что еще с советских времен оружейные заводы Украины были частью кооперации. Советская Украина была компетентна в области разработки авиадвигателей и бронетанковой техники, а также морских газотурбинных двигателей для военных кораблей. С тех пор Украина потеряла компетенции", — сказал Коротченко.
"Когда украинский оборонно-промышленный комплекс сделал новый миномет "Молот", а миномет — это самое простое вооружение, известное еще со времен Первой мировой войны, проводились его испытания на полигоне. Миномет ввиду низкого качества взорвался и обслуживающие его бойцы погибли. Это пример того, что кроме хвастливых заявлений, низкопробного пиара Украина больше ни на что не способна", — добавил Коротченко.