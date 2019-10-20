Эксперт: конкурировать с Россией в разработке оружия у Украины не получится

"Когда украинский оборонно-промышленный комплекс сделал новый миномет "Молот", а миномет — это самое простое вооружение, известное еще со времен Первой мировой войны, проводились его испытания на полигоне. Миномет ввиду низкого качества взорвался и обслуживающие его бойцы погибли. Это пример того, что кроме хвастливых заявлений, низкопробного пиара Украина больше ни на что не способна", — добавил Коротченко.