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РИА Новости

Эксперт: конкурировать с Россией в разработке оружия у Украины не получится

13:02 20.10.2019 (обновлено: 21:48 20.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс"
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. У Украины нет шансов в конкуренции с Россией в области разработки оружия, Россия опережает ее по всем параметрам, сообщил РИА Новости в воскресенье директор Центра анализа международной торговли оружием (ЦАМТО).
Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил изданию "Апостроф", что новые украинские оружейные разработки способны конкурировать с российскими. Как отмечает издание, эти разработки способны дать "мощный ответ войскам Путина". В качестве примера приводится семейство реактивных снарядов "Тайфун", способных, по словам эксперта, поражать цели на 20 километров дальше, чем реактивная система залпового огня "Град". Згурец также упомянул систему управления комплексом "Гром-2", разрабатываемую в рамках проекта IT-артиллерии — программного обеспечения, способного "превратить отдельные системы поражения в ударно-разведывательные комплексы".
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"Система "Град" была разработана несколько десятилетий назад, еще во времена Советского Союза. Если Украина собирается конкурировать с советскими разработками, то флаг ей в руки. Россия по всем параметрам настолько опережает Украину в области разработки новейших вооружений, что у Украины нет никаких шансов", — сказал Коротченко.

Он отметил, что Украина потеряла компетенцию в области разработки вооружений в 2014 году, когда Киевом было принято решение о разрыве кооперационных связей с Россией.

"ВПК Украины деградирует. Надо учесть, что еще с советских времен оружейные заводы Украины были частью кооперации. Советская Украина была компетентна в области разработки авиадвигателей и бронетанковой техники, а также морских газотурбинных двигателей для военных кораблей. С тех пор Украина потеряла компетенции", — сказал Коротченко.

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"Когда украинский оборонно-промышленный комплекс сделал новый миномет "Молот", а миномет — это самое простое вооружение, известное еще со времен Первой мировой войны, проводились его испытания на полигоне. Миномет ввиду низкого качества взорвался и обслуживающие его бойцы погибли. Это пример того, что кроме хвастливых заявлений, низкопробного пиара Украина больше ни на что не способна", — добавил Коротченко.

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