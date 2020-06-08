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75 лет Великой Победы
2020-06-08T01:06
https://ria.ru/20200608/1572602891.html
В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570345551_0:433:2632:1913_1036x0_80_0_0_da17a760859c7d0f874bf368e72fb2c6.jpg
РИА Новости

В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади

01:06 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗнаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне "Алабино"
Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне Алабино
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне "Алабино". Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первая репетиция пеших расчетов, которые будут участвовать 24 июня в московском параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в понедельник на парадной площадке в подмосковном Алабино.
Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.
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Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что 24 июня в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, также Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что тренировки в Алабино начнутся 8 июня и продолжатся до 15 июня. На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади, а 20 июня там же, на главной площади страны, состоится генеральная репетиция парада.
В параде будут показаны некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале парада будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Численный состав парадных расчетов уточняется. Парадный оркестр будет представлен 900 музыкантами.
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В состав механизированной колонны включены 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Впервые по Красной площади пройдут, например, танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты "Курганец-25" и "Армата" с 57-миллиметровыми боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжёлая огнемётная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, береговой ракетный комплекс "Бал".
В воздушной части парада примет участие 75 воздушных судов.
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К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Будут исключены любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.
Также парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил РФ. Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1 850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. В параде на Красной площади будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юнармейцев.
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75 лет Великой ПобедыТ-90МАлабиноОлег СалюковАрматаПарад ПобедыБМП-2Владимир ПутинСергей ШойгуМоскваОбщество
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