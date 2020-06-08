В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади

Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне "Алабино". Архивное фото

Знаменная группа во время репетиции парада Победы на военном полигоне "Алабино"

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Первая репетиция пеших расчетов, которые будут участвовать 24 июня в московском параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в понедельник на парадной площадке в подмосковном Первая репетиция пеших расчетов, которые будут участвовать 24 июня в московском параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в понедельник на парадной площадке в подмосковном Алабино

Ранее президент России Владимир Путин из-за ситуации с распространением коронавируса отложил проведение парада в честь 75-летия Победы. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже Путин поручил Минобороны начать подготовку к параду 24 июня.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что 24 июня в главном параде в Москве будут задействованы 14 тысяч человек, также Россия пригласила парадные расчеты 19 государств поучаствовать в параде Победы на Красной площади.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что тренировки в Алабино начнутся 8 июня и продолжатся до 15 июня. На 17 и 18 июня намечены ночные репетиции на Красной площади, а 20 июня там же, на главной площади страны, состоится генеральная репетиция парада.

В параде будут показаны некоторые элементы исторического парада 24 июня 1945 года. Например, в начале парада будет исполнен "Юбилейный встречный марш". Численный состав парадных расчетов уточняется. Парадный оркестр будет представлен 900 музыкантами.

В состав механизированной колонны включены 23 типа образцов новой и модернизированной техники. Впервые по Красной площади пройдут, например, танки Т-90М Т-80БВМ , боевые машины пехоты "Курганец-25" и " Армата " с 57-миллиметровыми боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением "Бережок", реактивная система залпового огня "Торнадо-С", тяжёлая огнемётная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4 , береговой ракетный комплекс "Бал".

В воздушной части парада примет участие 75 воздушных судов.

К участию в параде допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков инфекционных заболеваний. Будут исключены любые контакты личного состава парадных расчетов с военнослужащими и гражданскими лицами, которые не привлекаются к тренировкам.