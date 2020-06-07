Продюсер видеоагентства Ruptly пострадал на акции протеста в Швеции

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Продюсер Ruptly пострадал во время акции протеста в шведском Гётеборге, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Она рассказала, что сотруднику видеоагентства разбили губу и сломали аппаратуру.
"Сначала ударили по камере, потом по лицу и стали пинать. Когда камера выпала из рук, ее пытались растоптать", — написала Симоньян в Telegram.
Она добавила, что, после того как полиция отогнала протестующих, продюсера отвезли на безопасное расстояние.
Неделю назад нападению со стороны полиции также подвергся корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе. Сотруднику МИА "Россия сегодня" брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом сотрудники правоохранительных органов обошлись с находившейся рядом группой журналистов американского телеканала VICE.
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Кроме того, 1 июня вашингтонская полиция выстрелила в журналиста резиновыми пулями во время освещения протестов у Белого дома, несмотря на то что она несколько раз повторила, что является представителем прессы, а также показала пресс-карту.
Протесты в США
По многим американским городам прокатилась волна беспорядков и протестов из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который был задержан полицейскими. На опубликованных в Сети кадрах видно, что правоохранители надели на мужчину наручники и повалили на землю, при этом один из них надавил коленом на шею задержанного.
Флойд несколько раз говорит, что ему трудно дышать, а потом затихает. Он умер в реанимации. После случившегося причастных полицейских уволили, одному предъявили обвинение в убийстве, еще троим — в пособничестве убийству.
Протесты прошли во многих других крупных городах мира.
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