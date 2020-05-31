МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе

© AP Photo / John Minchillo Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Москва расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД

"Обеспокоены участившимися случаями полицейского насилия и необоснованных задержаний в отношении журналистов в ходе освещения ими вспыхнувших после убийства Джорджа Флойда протестных акций в США . Считаем неприемлемым использование сотрудниками американских правоохранительных органов спецсредств — резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей — против представителей СМИ после предъявления ими пресс-карты", — уточнили в ведомстве.

В МИД напомнили о недопустимости того, чтобы сотрудники СМИ подвергались нападениям со стороны правоохранительных органов при выполнении своего профессионального долга, и международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов.

"Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование произошедших инцидентов. Настоятельно призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол", — заявили в министерстве.

МИА "Россия сегодня", в свою очередь, потребовало от американских властей расследования действий полицейских, применивших слезоточивый газ против Михаила Тургиева, и справедливого наказания для них.

Ранее сообщалось, что полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против журналистов — членов съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, освещавших беспорядки, уже после разгона акции протеста.

Позднее губернатор Миннесоты Тим Уолц принес свои извинения сотрудникам СМИ, на которых напали сотрудники правоохранительных органов.

В свою очередь, пострадавший корреспондент РИА Новости рассказал, что чувствует себя хорошо.

"Все в порядке, жжение ушло, зрение не пострадало", — сообщил Михаил Тургиев.

Протесты в США

На этой неделе в Миннеаполисе и многих других городах Соединенных Штатов вспыхнули беспорядки. Силу применяют как протестующие, так и стражи правопорядка.

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Причиной стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда по вине полицейских. В Сети появились видеозаписи, на которых видно, как правоохранители надели на Флойда наручники, втроем повалили его на землю, при этом один из них надавил ему коленом на шею. Флойд несколько раз сказал, что не может дышать, после чего замолчал. Он умер в реанимации.

Одного из полицейских обвинили в убийстве по неосторожности, еще четверых уволили. В Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол на выходные ввели комендантский час.