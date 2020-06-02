В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik

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ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. В США полиция намеренно несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, освещавшую протесты у Белого дома, зная, что она представитель прессы.

"Я находилась около Белого дома, <...> когда полиция начала стрелять в протестующих. Я подошла поближе, чтобы снять происходящее на видео, и полиция быстро начала стрелять, как мне показалось, травматическими гранатами и резиновыми пулями. Они также распыляли в нашу сторону слезоточивый газ, поэтому мы все кашляли", — рассказала Руссел.

По словам продюсера, она несколько раз повторила сотрудникам правоохранительных органов, что работает журналистом, кроме того, на ее шее висела пресс-карта.

"Когда я сказала, что я пресса, они закричали: "Назад!" — и стали кидать светошумовые гранаты, следы от ударов остались у меня на бедре и животе. Через несколько секунд — все это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ, — в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, было резиновой пулей. Синяк от раны на лодыжке был лиловым и кровоточил", — добавила Руссел.

После этого полицейские повалили женщину на землю. Подняться ей помог один из демонстрантов.

"Отношение к другим журналистам было таким же, как и к протестующим", — подытожила продюсер.

В воскресенье полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против членов съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, освещавших беспорядки, уже после разгона акции протеста.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц принес свои извинения сотрудникам СМИ, подвергшимся нападению. МИА "Россия сегодня", в свою очередь, потребовало от американских властей расследовать действия полицейских, применивших слезоточивый газ против российского журналиста.

Протесты в США

На прошлой неделе в Соединенных Штатах вспыхнули беспорядки в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда . В Сети появились кадры, на которых видно, что при задержании на мужчину надели наручники, повалили, при этом один из полицейских наступил ему коленом на шею. Судя по видео, задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, а потом затих. Позже Флойд умер в реанимации.