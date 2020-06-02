Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-02T17:32
https://ria.ru/20200602/1572355618.html
В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572361267_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_7cef5d5a5de17106fe628fba645c5da6.jpg
РИА Новости

В США полицейские несколько раз выстрелили в продюсера Sputnik

15:56 02.06.2020 (обновлено: 17:32 02.06.2020)
79906
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. В США полиция намеренно несколько раз выстрелила резиновыми пулями в продюсера Sputnik Николь Руссел, освещавшую протесты у Белого дома, зная, что она представитель прессы.
"Я находилась около Белого дома, <...> когда полиция начала стрелять в протестующих. Я подошла поближе, чтобы снять происходящее на видео, и полиция быстро начала стрелять, как мне показалось, травматическими гранатами и резиновыми пулями. Они также распыляли в нашу сторону слезоточивый газ, поэтому мы все кашляли", — рассказала Руссел.
© РИА Новости / Николь Руссел

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого Дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа
1 из 3

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

© РИА Новости / Николь Руссел
© РИА Новости / Николь Руссел

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого Дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа
2 из 3

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

© РИА Новости / Николь Руссел
© РИА Новости / Николь Руссел

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого Дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа
3 из 3

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

© РИА Новости / Николь Руссел
1 из 3

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

© РИА Новости / Николь Руссел
2 из 3

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

© РИА Новости / Николь Руссел
3 из 3

Продюсер Николь Руссел, освещавшая протест у Белого дома, пострадала от зарядов резиновых пуль и слезоточивого газа

© РИА Новости / Николь Руссел
По словам продюсера, она несколько раз повторила сотрудникам правоохранительных органов, что работает журналистом, кроме того, на ее шее висела пресс-карта.
"Когда я сказала, что я пресса, они закричали: "Назад!" — и стали кидать светошумовые гранаты, следы от ударов остались у меня на бедре и животе. Через несколько секунд — все это время я продолжала снимать протестующих, против которых применили слезоточивый газ, — в меня выстрелили чем-то, что, как я подозреваю, было резиновой пулей. Синяк от раны на лодыжке был лиловым и кровоточил", — добавила Руссел.
После этого полицейские повалили женщину на землю. Подняться ей помог один из демонстрантов.
"Отношение к другим журналистам было таким же, как и к протестующим", — подытожила продюсер.
В воскресенье полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против членов съемочной группы телеканала VICE и корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева, освещавших беспорядки, уже после разгона акции протеста.
Губернатор Миннесоты Тим Уолц принес свои извинения сотрудникам СМИ, подвергшимся нападению. МИА "Россия сегодня", в свою очередь, потребовало от американских властей расследовать действия полицейских, применивших слезоточивый газ против российского журналиста.
Протестующие в Миннеаполисе
1 июня, 08:00
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США

Протесты в США

На прошлой неделе в Соединенных Штатах вспыхнули беспорядки в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. В Сети появились кадры, на которых видно, что при задержании на мужчину надели наручники, повалили, при этом один из полицейских наступил ему коленом на шею. Судя по видео, задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, а потом затих. Позже Флойд умер в реанимации.
После начала демонстраций четырех полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. Во многих городах из-за протестов действует режим ЧС, введен комендантский час.
Протестующие на улице в Миннеаполисе
Вчера, 08:00
Революция бархатная и вместе с тем наждачная
171703228749150
Обсудить 145
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
Популярные комментарии
Ждем когда Песков скажет, что могли бы и убить
2 июня, 15:59
АБАндрей Бесс
25162011122
А что здесь про Пескова написано?
2 июня, 16:01
Вениамин Шабалин
8260018
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
ФСБ предотвратила теракт в Чувашии
Фельдшер бригады экстренного реагирования
В России за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
Задержанный по подозрению в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
Путин назвал дату голосования по поправкам в Конституцию
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам в Конституцию
Республиканская детская больница во Владикавказе
В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
В правительстве назвали дату открытия кинотеатров
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита. Архивное фото
Не мытьем, так Китаем — Россию снова пытаются заманить в западный капкан
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Сотрудник ФСБ
Украинского военного задержали в Крыму за нарушение границы
Хозяин русского ресторана показал обстановку около заведения
Защитник русского ресторана в США снял погромщиков на видео
Кадр видео, опубликованного на сайте E1.RU, на котором запечатлен погибший при задержании житель Екатеринбурга
В Екатеринбурге умер оказавший сопротивление СОБР мужчина
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Названа причина смерти Джорджа Флойда
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
МИД прокомментировал слова Трампа об устаревшей "Большой семерке"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15СМИ: у ВОЗ в январе были проблемы с получением данных о COVID-19 от Китая
04:10Вильфанд назвал причину ненастья в Москве
04:06Минюст рассказал о рассмотрении ЕСПЧ жалоб по Крыму
04:00Протесты в Нью-Йорке продолжаются несмотря на комендантский час
03:49В Мексике за сутки 470 человек умерли от COVID-19
03:48Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель
03:45Мошенники стали активнее использовать Skype для атаки на клиентов банков
03:43Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
03:42Врач сравнил российские и зарубежные тест системы на COVID-19
03:38Мантуров назвал четыре козыря России
03:33В Финляндии на сбор урожая ждут работников из России
03:30Заказов на Aurus из-за ослабления рубля не стало меньше
03:27ЦПК заказал создание тренажера нового пилотируемого корабля
03:23Врач объяснил бессмысленность ношения масок на улице
03:20Лоза резко ответил на шутку Киркорова
03:14Эксперты рассказали о снижении трат россиян на ЖКХ в апреле
03:12Детям-инвалидам хотят обеспечить доступ к образовательным материалам
03:04Минюст рассказал о перспективах судебной тяжбы с экс-акционерами ЮКОСа
02:45Трамп: в понедельник Вашингтон был "самым безопасным местом на земле"
02:21Протестующие в Вашингтоне осадили Белый дом во время комендантского часа
Лента новостейМолния