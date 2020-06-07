В Совфеде прокомментировали данные о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" заявил, что не верит в сообщения о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию.
Он предположил, что это грубо сделанная легенда, потому что Скрипалей "давно никому не показывают", а Сергея не видели с момента отравления. Также Джабаров напомнил, что его дочь Юлию также давно не показывали.
"Я думаю, что легенда о том, что им поменяли имена и они выехали на жительство в Новую Зеландию, вообще не выдерживает критики", — пояснил сенатор, отметив, что не каждый захочет проверить, действительно ли Скрипали живут там.
Кроме того, он напомнил, что британские спецслужбы чувствуют там себя как дома, так как Новая Зеландия входит в содружество.
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"Думаю, что, скорее всего, к сожалению, они могли бы просто уже погибнуть, и британская разведка тщательно это скрывает, но рано или поздно все станет известно, потому что у Скрипаля 92-летняя или даже больше лет мама, у Скрипаля родственники, а о нем ни слуху ни духу нет?", — заявил Джабаров.
Он отметил, что это могла быть неудачная акция британских спецслужб, которые теперь пытаются замести следы, спрятав отца и дочь от общественности.
"В лучшем случае он прячется где-нибудь в Великобритании, ну а в худшем я не исключаю любого варианта негативного", — подытожил сенатор.
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Племянница Скрипаля Виктория высказала мнение, что подобные сообщения являются отвлекающим маневром. Она считает, что их по-прежнему держат в Портон-Дауне.
Дело Скрипалей
Россия предлагала провести совместное расследование, однако Великобритания проигнорировала эту инициативу. МИД уличил бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.
Позже Лондон показал фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, заявляя, что это офицеры ГРУ. Однако в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян они заявили, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.