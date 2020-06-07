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2020-06-07T17:04
https://ria.ru/20200607/1572595113.html
В Совфеде прокомментировали данные о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали данные о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

17:03 07.06.2020 (обновлено: 17:04 07.06.2020)
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© РИА Новости / Мария ТабакДом Сергея Скрипаля
Дом Сергея Скрипаля
© РИА Новости / Мария Табак
Дом Сергея Скрипаля. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" заявил, что не верит в сообщения о том, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию.
Он предположил, что это грубо сделанная легенда, потому что Скрипалей "давно никому не показывают", а Сергея не видели с момента отравления. Также Джабаров напомнил, что его дочь Юлию также давно не показывали.
"Я думаю, что легенда о том, что им поменяли имена и они выехали на жительство в Новую Зеландию, вообще не выдерживает критики", — пояснил сенатор, отметив, что не каждый захочет проверить, действительно ли Скрипали живут там.
Кроме того, он напомнил, что британские спецслужбы чувствуют там себя как дома, так как Новая Зеландия входит в содружество.
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"Думаю, что, скорее всего, к сожалению, они могли бы просто уже погибнуть, и британская разведка тщательно это скрывает, но рано или поздно все станет известно, потому что у Скрипаля 92-летняя или даже больше лет мама, у Скрипаля родственники, а о нем ни слуху ни духу нет?", — заявил Джабаров.
Он отметил, что это могла быть неудачная акция британских спецслужб, которые теперь пытаются замести следы, спрятав отца и дочь от общественности.
"В лучшем случае он прячется где-нибудь в Великобритании, ну а в худшем я не исключаю любого варианта негативного", — подытожил сенатор.
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Ранее издание Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве в Великобритании сообщило, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией уехали жить в Новую Зеландию. Они, как отмечает СМИ, получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь.
Племянница Скрипаля Виктория высказала мнение, что подобные сообщения являются отвлекающим маневром. Она считает, что их по-прежнему держат в Портон-Дауне.

Дело Скрипалей

Четвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. Этот инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон обвинил в этом Москву.
Россия предлагала провести совместное расследование, однако Великобритания проигнорировала эту инициативу. МИД уличил бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.
Позже Лондон показал фотографии двух "подозреваемых" в отравлении, заявляя, что это офицеры ГРУ. Однако в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян они заявили, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
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