В Совфеде прокомментировали данные о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Он предположил, что это грубо сделанная легенда, потому что Скрипалей "давно никому не показывают", а Сергея не видели с момента отравления. Также Джабаров напомнил, что его дочь Юлию также давно не показывали.

"Я думаю, что легенда о том, что им поменяли имена и они выехали на жительство в Новую Зеландию, вообще не выдерживает критики", — пояснил сенатор, отметив, что не каждый захочет проверить, действительно ли Скрипали живут там.

Кроме того, он напомнил, что британские спецслужбы чувствуют там себя как дома, так как Новая Зеландия входит в содружество.

"Думаю, что, скорее всего, к сожалению, они могли бы просто уже погибнуть, и британская разведка тщательно это скрывает, но рано или поздно все станет известно, потому что у Скрипаля 92-летняя или даже больше лет мама, у Скрипаля родственники, а о нем ни слуху ни духу нет?", — заявил Джабаров.

Он отметил, что это могла быть неудачная акция британских спецслужб, которые теперь пытаются замести следы, спрятав отца и дочь от общественности.

"В лучшем случае он прячется где-нибудь в Великобритании , ну а в худшем я не исключаю любого варианта негативного", — подытожил сенатор.

Ранее издание Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве в Великобритании сообщило, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией уехали жить в Новую Зеландию. Они, как отмечает СМИ, получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь.

Племянница Скрипаля Виктория высказала мнение, что подобные сообщения являются отвлекающим маневром. Она считает, что их по-прежнему держат в Портон-Дауне.

Дело Скрипалей

Четвертого марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия. Этот инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон обвинил в этом Москву

Россия предлагала провести совместное расследование, однако Великобритания проигнорировала эту инициативу. МИД уличил бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории, проводившей расследование, это опровергли.