Полиция разыскивает соучастника кражи денег у блокадницы в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Полиция ведет розыск соучастника подозреваемого в краже денег у блокадницы в Петербурге, а также устанавливает другие эпизоды его противоправной деятельности, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 85 тысяч рублей у 80-летней блокадницы в Петербурге. Мужчина подозревается в том, что вместе со знакомым пришел в квартиру женщины, представившись мастерами по установке счетчиков воды. После этого мужчина похитил из сумки пенсионерки 85 тысяч рублей.
"Полицией приняты меры к розыску и задержанию соучастника, а также установления иных эпизодов противоправной деятельности", - сказала Волк.
Она уточнила, что ранее судимый 35-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции у дома 11/21 на Петергофском шоссе.