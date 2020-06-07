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2020-06-07T12:27
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Полиция разыскивает соучастника кражи денег у блокадницы в Петербурге
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РИА Новости

Полиция разыскивает соучастника кражи денег у блокадницы в Петербурге

12:27 07.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Полиция ведет розыск соучастника подозреваемого в краже денег у блокадницы в Петербурге, а также устанавливает другие эпизоды его противоправной деятельности, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 85 тысяч рублей у 80-летней блокадницы в Петербурге. Мужчина подозревается в том, что вместе со знакомым пришел в квартиру женщины, представившись мастерами по установке счетчиков воды. После этого мужчина похитил из сумки пенсионерки 85 тысяч рублей.
"Полицией приняты меры к розыску и задержанию соучастника, а также установления иных эпизодов противоправной деятельности", - сказала Волк.
Она уточнила, что ранее судимый 35-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции у дома 11/21 на Петергофском шоссе.
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Ирина ВолкСанкт-ПетербургПроисшествия
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