В Петербурге задержали подозреваемого в краже денег у блокадницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 85 тысяч рублей у 80-летней блокадницы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МВД РФ.
"Полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже денег у блокадницы", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчина подозревается в том, что вместе со знакомым пришел в квартиру женщины, представившись мастерами по установке счетчиков воды. После этого мужчина похитил из сумки пенсионерки 85 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Второго подозреваемого разыскивают.