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2020-06-06T17:19
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В Петербурге задержали подозреваемого в краже денег у блокадницы
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РИА Новости

В Петербурге задержали подозреваемого в краже денег у блокадницы

17:18 06.06.2020 (обновлено: 17:19 06.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 85 тысяч рублей у 80-летней блокадницы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МВД РФ.
"Полиция задержала ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже денег у блокадницы", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, мужчина подозревается в том, что вместе со знакомым пришел в квартиру женщины, представившись мастерами по установке счетчиков воды. После этого мужчина похитил из сумки пенсионерки 85 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Второго подозреваемого разыскивают.
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