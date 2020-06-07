Медики оценили состояние младенца, брошенного матерью в мусорке в Якутске

"Ребенок в стабильном состоянии, в настоящее время находится в перинатальном центре под наблюдением специалистов, при поступлении новорожденный был в состоянии охлаждения, весом 2360. Сейчас ребенок стабильный, ему оказана необходимая специализированная медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.