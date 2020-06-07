Медики оценили состояние младенца, брошенного матерью в мусорке в Якутске

ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Состояние ребенка, оставленного матерью в мусорном баке в Якутске, стабильное, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее СУСК сообщило, что в мусорном баке в Якутске был найден младенец, выбросившую его мать уже задержали, она подозревается в попытке убийства своего ребенка.
"Ребенок в стабильном состоянии, в настоящее время находится в перинатальном центре под наблюдением специалистов, при поступлении новорожденный был в состоянии охлаждения, весом 2360. Сейчас ребенок стабильный, ему оказана необходимая специализированная медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе.