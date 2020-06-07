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2020-06-07T11:15
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В Якутске оставившую сына в мусорке мать заподозрили в попытке убийства
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РИА Новости

В Якутске оставившую сына в мусорке мать заподозрили в попытке убийства

10:43 07.06.2020 (обновлено: 11:15 07.06.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Мать, оставившую младенца в мусорном баке в Якутске, попытаются привлечь за попытку убийства, молодую женщину уже задержали, сообщила в воскресенье и.о. старшего помощника руководителя СУСК по республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.
"Шестого июня … в мусорном контейнере возле жилого дома, расположенного по улице Дзержинского города Якутска обнаружен новорождённый ребёнок мужского пола. Ребёнок доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь", - рассказала Колесник.
Полицейский
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По ее словам, возбуждено дело о попытке убийства новорожденного ребенка матерью. Полицейские уже задержали по подозрению в совершении преступления 21-летнюю женщину.
"В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в СУСК.
Сотрудник полиции
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскПроисшествия
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