В Якутске оставившую сына в мусорке мать заподозрили в попытке убийства

ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Мать, оставившую младенца в мусорном баке в Якутске, попытаются привлечь за попытку убийства, молодую женщину уже задержали, сообщила в воскресенье и.о. старшего помощника руководителя СУСК по республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник.
"Шестого июня … в мусорном контейнере возле жилого дома, расположенного по улице Дзержинского города Якутска обнаружен новорождённый ребёнок мужского пола. Ребёнок доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь", - рассказала Колесник.
По ее словам, возбуждено дело о попытке убийства новорожденного ребенка матерью. Полицейские уже задержали по подозрению в совершении преступления 21-летнюю женщину.
"В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - добавили в СУСК.
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