В Якутске оставившую сына в мусорке мать заподозрили в попытке убийства

"Шестого июня … в мусорном контейнере возле жилого дома, расположенного по улице Дзержинского города Якутска обнаружен новорождённый ребёнок мужского пола. Ребёнок доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь", - рассказала Колесник.

Найденного в пакете под Самарой младенца пьяный отец мог убить утюгом

Найденного в пакете под Самарой младенца пьяный отец мог убить утюгом

По ее словам, возбуждено дело о попытке убийства новорожденного ребенка матерью. Полицейские уже задержали по подозрению в совершении преступления 21-летнюю женщину.