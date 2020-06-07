Минкомсвязь рассказала о рейсах по вывозу россиян в воскресенье

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Вывозные рейсы в Россию из Киргизии, Молдавии, Узбекистана, Сербии, Мексики ожидаются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Бишкек - Москва, Ош - Новосибирск, Кишинев - Москва, Ташкент - Санкт-Петербург, Белград - Москва, Мехико - Москва.
6 апреля, 08:00Россия своих не бросает — но именно своих
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.