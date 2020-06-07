МЧС ответило на предложение США о помощи в ликвидации ЧС в Норильске

КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. Решение об участии других государств в ликвидации последствий ЧС в Решение об участии других государств в ликвидации последствий ЧС в Норильске принимает руководство страны, сообщил первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян

"Спасибо большое всем странам, которые хотят нам оказать помощь. Политическое руководство страны определит, нужно здесь или не нужно. В настоящее время сил и средств достаточно для оперативного и эффективного использования для ликвидации ЧС", — сказал Чуприян.

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По его словам, в ликвидации последствий с разливом топлива задействовано порядка 500 человек, 200 единиц техники, количество резервных емкостей увеличили до 13,5 тысячи.

Авария в Норильске

В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 из-за повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным данным Росприроднадзора , ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.

После этого на территории края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено несколько уголовных дел. Как считают в компании "Норникель", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.