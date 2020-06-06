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2020-06-06T21:46
https://ria.ru/20200606/1572574441.html
США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
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РИА Новости

США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске

20:32 06.06.2020 (обновлено: 21:46 06.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края / Перейти в фотобанкЛиквидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Красноярского края
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.
Он назвал ситуацию печальной и отметил, что американская сторона готова предоставить техническую экспертизу и помочь в борьбе с последствиями, несмотря на разногласия Москвы и Вашингтона.
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ЧП в Норильске

На прошлой неделе на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива.
Часть попала в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила порядка 180 тысяч квадратных метров.
После инцидента зафиксировали многократное превышение предельно допустимых норм концентрации загрязнителей в водах. Как рассказали в Росприроднадзоре, ущерб от ЧП может достигать нескольких десятков миллиардов рублей.
На территории Красноярского края объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел.
По предварительной информации, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Накануне глава "Норильского никеля" Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеРоссияМайк ПомпеоКрасноярский крайНорильскСШАВ мире
Популярные комментарии
Смешные американцы, из страна на грани катастрофы, как Украина. А они собираются помогать Россиюшке - космической, газовой сверхдержаве. Скоро приедете гастарбайтерами в РФП, заместо таджиков-узбеков.
6 июня, 21:04
BJBlack Jack
6155009
Техническую экспертизу наши и сами проведут.
6 июня, 20:46
ННиколай
1620005
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