США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео Госсекретарь Майк Помпео предложил России помощь в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске.

Он назвал ситуацию печальной и отметил, что американская сторона готова предоставить техническую экспертизу и помочь в борьбе с последствиями, несмотря на разногласия Москвы и Вашингтона.

ЧП в Норильске

На прошлой неделе на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива.

Часть попала в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила порядка 180 тысяч квадратных метров.

После инцидента зафиксировали многократное превышение предельно допустимых норм концентрации загрязнителей в водах. Как рассказали в Росприроднадзоре, ущерб от ЧП может достигать нескольких десятков миллиардов рублей.

На территории Красноярского края объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел.

По предварительной информации, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.