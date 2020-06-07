Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о средней зарплате в российских регионах за первые три месяца текущего года, сообщает RT.
В целом в первом квартале 2020 года средний заработок россиян составил 48,3 тысячи рублей.
Самая высокая средняя зарплата оказалась на Чукотке — 109,1 тысячи рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), на третьем — Москва (95,5 тысячи рублей). Далее идут Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалин (89,4 тысячи рублей).
Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в Ивановской области (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи рублей), Алтайском крае (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкессии (27,6 тысячи рублей).