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2020-06-07T15:00
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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами
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РИА Новости

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

08:46 07.06.2020 (обновлено: 15:00 07.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о средней зарплате в российских регионах за первые три месяца текущего года, сообщает RT.
В целом в первом квартале 2020 года средний заработок россиян составил 48,3 тысячи рублей.
Самая высокая средняя зарплата оказалась на Чукотке — 109,1 тысячи рублей. На втором месте — Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), на третьем — Москва (95,5 тысячи рублей). Далее идут Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалин (89,4 тысячи рублей).
Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в Ивановской области (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысячи рублей), Алтайском крае (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкессии (27,6 тысячи рублей).
Рубли
5 июня, 08:47
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями
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РоссияЧукоткаКабардино-Балкарская Республика (КБР)Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Республика ДагестанЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СахалинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)МоскваИвановская областьАлтайский крайМагаданская областьОбщество
Популярные комментарии
Про голубцы даже писать уже не хочется. Написали бы реальнyю зарплату. А не сравнение Ротенбергов с едрoсами и простых работяг.
7 июня, 09:54
sshumov.1973
9411205
Если мой сосед бьет свою жену ежедневно, а я — никогда, то в свете статистики мы оба бьем свою жену через день. —  Джордж Бернард Шоу
7 июня, 09:38
Эрнесто Гевара
3930006
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