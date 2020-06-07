Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров

"Идея прицельной стрельбы на семь километров может быть интересна для спортсменов", — считает Федосеев.

Специалист обращает внимание, что найти цель на таком большом расстоянии даже с хорошей оптикой затруднительно. По его словам, снайперы в большинстве случаев стреляют по целям не дальше, чем на один километр.