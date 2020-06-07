Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев в беседе с телеканалом "360" усомнился в эффективности применения снайперской винтовки DXL-5 в военных условиях.
Ранее гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о создании оружия, способного поражать цели на расстоянии три километра при уверенной стрельбе и шесть-семь километров — при рекордной. Лобаев выразил надежду, что DXL-5 будет готова в начале 2021 года. Однако этому могут помешать проблемы, вызванные пандемией коронавируса.
"Идея прицельной стрельбы на семь километров может быть интересна для спортсменов", — считает Федосеев.
Специалист обращает внимание, что найти цель на таком большом расстоянии даже с хорошей оптикой затруднительно. По его словам, снайперы в большинстве случаев стреляют по целям не дальше, чем на один километр.
Федосеев подчеркивает, что в случае с большими расстояниями нужно, чтобы цель была неподвижной и ветер никак не влиял на полет пули.
При этом Лобаев уточнил, что DXL-5 получит новый патрон. В нем будут заложены технологические новшества, которые позволят вести огонь на таком расстоянии.