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Новое оружие России
2020-06-07T10:25
https://ria.ru/20200607/1572579354.html
Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров
https://cdn22.img.ria.ru/images/152906/17/1529061751_63:0:5322:2958_1036x0_80_0_0_d569ad743f871486c2ffa0541260b5c6.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил винтовку, способную стрелять на семь километров

07:01 07.06.2020 (обновлено: 10:25 07.06.2020)
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© Фото : предоставлено оружейной компанией Lobaev ArmsСнайперская винтовка DXL-3
Снайперская винтовка DXL-3
© Фото : предоставлено оружейной компанией Lobaev Arms
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев в беседе с телеканалом "360" усомнился в эффективности применения снайперской винтовки DXL-5 в военных условиях.
Ранее гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал о создании оружия, способного поражать цели на расстоянии три километра при уверенной стрельбе и шесть-семь километров — при рекордной. Лобаев выразил надежду, что DXL-5 будет готова в начале 2021 года. Однако этому могут помешать проблемы, вызванные пандемией коронавируса.

"Идея прицельной стрельбы на семь километров может быть интересна для спортсменов", — считает Федосеев.

Специалист обращает внимание, что найти цель на таком большом расстоянии даже с хорошей оптикой затруднительно. По его словам, снайперы в большинстве случаев стреляют по целям не дальше, чем на один километр.
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Федосеев подчеркивает, что в случае с большими расстояниями нужно, чтобы цель была неподвижной и ветер никак не влиял на полет пули.
При этом Лобаев уточнил, что DXL-5 получит новый патрон. В нем будут заложены технологические новшества, которые позволят вести огонь на таком расстоянии.
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Новое оружие РоссииВладислав ЛобаевРоссияLobaev ArmsБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Специалист , тот который создаёт оружие , а не говорит про него . Оптика ... а с космоса хватает оптики , а умные пульки не разрабатываются уже ? Если есть умные снаряды . то сделают и умные пули , велика задача .ей только цель задать , а дальше и ветер до лампочки и стоит она или прыгает .
7 июня, 09:29
в владимир новожилов
301010014
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