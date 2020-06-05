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Новое оружие России
2020-06-05T11:47
https://ria.ru/20200605/1572500648.html
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572500197_0:149:959:688_1036x0_80_0_0_b7667abd55f040e143cd0284defa0269.jpg
РИА Новости

В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров

09:56 05.06.2020 (обновлено: 11:47 05.06.2020)
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© Фото : Lobaev ArmsГендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
© Фото : Lobaev Arms
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В России разрабатывают уникальную снайперскую винтовку DXL-5, способную поражать цели на максимальной дальности семь километров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев.
Самая дальнобойная на сегодняшний день винтовка "Сумрак" (также производства Lobaev Arms) поражает цели на расстоянии два с половиной километра при уверенной стрельбе и 4,2 километра — при рекордной.

"Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы — три километра. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 "Севастополь" и DXL-3 "Возмездие". Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было", — рассказал Лобаев.

По его словам, винтовка получит новый патрон, в котором заложено несколько технологических новшеств, позволяющих вести огонь на таком расстоянии.
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"Новый патрон для этой винтовки является абсолютно новым, прорывным изделием, которое будет отличаться большим размером и начальной скоростью, чем у пуль, которые мы использовали раньше. В силу этого не хотелось бы пока раскрывать все подробности по калибру и другим деталям", — добавил руководитель Lobaev Arms.
Говоря о сроках создания этой винтовки, он выразил надежду, что DXL-5 будет готова в начале 2021 года, однако отметил, что из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, точные сроки сейчас назвать затруднительно.
Читайте полный текст интервью Владислава Лобаева >>
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Новое оружие РоссииВладислав ЛобаевLobaev ArmsБезопасность
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