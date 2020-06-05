Владислав Лобаев: разрабатываем уникальную снайперскую винтовку на 7 км

Основанная в 2003 году в Тарусе (Калужская область) оружейная компания, специализирующаяся на производстве спортивного и специального снайперского оружия, Lobaev Arms является первым в истории России частным оборонным предприятием.

За 16 лет компания разработала и поставила свое оружие во многие страны мира, наиболее известной моделью стала снайперская винтовка "Сумрак", являющаяся на сегодняшний день самым дальнобойным оружием такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели – 4,2 километра).

Гендиректор предприятия Владислав Лобаев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о планах по созданию новых уникальных дальнобойных винтовок, конкуренции на мировом рынке с ведущими американскими компаниями, а также о том, за счет чего в России выживает частный оборонный сектор в условиях пандемии коронавируса

— Владислав Евгеньевич, каковы основные результаты работы вашего предприятия за 16 лет существования?

— История наша весьма интересна – мы были первой частной компанией, которая получила в России лицензию на разработку и производство оружия, создав таким образом прецедент: до этого на отечественном рынке работали только крупные государственные предприятия и приватизированные заводы, существовавшие еще в советское время, с также ощутимой долей госучастия. Так в нашей стране появился частный рынок спортивного и служебного оружия, на котором сегодня конкурируют несколько десятков компаний.

За это время было немало достижений: спортивное оружие нашего производства побеждало и занимало призовые места на множестве отечественных и международных соревнований, в том числе чемпионатах Европы и мира. Было установлено несколько мировых рекордов по дальности стрельбы из нашего оружия, в том числе уникальный рекорд в ночное время.

И если изначально мы создавались как компания, которая должна закрыть потребности отечественного рынка по основным видам задач и дальностям снайперской стрельбы, то сегодня можно сказать, что мы эту задачу не просто выполнили, но и вышли на новый уровень. Наше оружие признано одним из лучших в мире, а по некоторым показателям — уникальным. Если взять все наши проекты, то речь идет о 15 моделях и модификациях стрелкового оружия, каждая из которых производится серийно. Даже наши основные зарубежные конкуренты – американские Barrett и Cheytac не могут похвастаться таким количеством моделей в линейке.

— Как пандемия коронавируса повлияла на российскую стрелковую отрасль и вашу компанию, в частности? Найдены ли способы преодолеть сложившиеся трудности, вызванные карантином, фактической заморозкой экономики и закрытием границ?

— Если посмотреть на проблему шире, то сегодня все отечественные машиностроительные компании, не только оружейные, разделились на две категории – те, кто задействованы в исполнении госзаказа, и те, кто действуют на свободном рынке. Мы всегда относились к последним, страховки ГОЗ у нас нет, а значит, мы подвержены всем колебаниям рынка, который в связи с пандемией неизбежно стагнирует.

Соответственно, компании нашего сегмента могут рассчитывать только на экспортные поставки и частный рынок – экспорт был немедленно закрыт как с нашей стороны, так и зарубежных государств. Многие контракты, для утверждения которых требовались визиты иностранных делегаций, были отменены или в лучшем случае перенесены. Внутренний гражданский рынок попал под новые ограничения в оформлении документов. Таким образом, на какое-то время воздух нам был перекрыт.

Да, гражданский рынок схлопнулся, но при помощи ряда удачных маркетинговых решений и системы скидок мы смогли привлечь новых клиентов, что позволило пережить самую острую фазу кризиса без сокращения рабочих мест и уменьшения зарплаты сотрудников. Что касается экспорта, пока не понятно, когда откроются границы, но мы надеемся на отложенный спрос.

Наше производство было закрыто всего несколько недель – мы попали под режим, распространяющийся на все машиностроительные предприятия, функционирующие в Калужской области, который был гораздо мягче, чем, например, в Москве.

— Расскажите подробнее о вашей винтовке "Сумрак": какие технологические ноу-хау в ней заложены, в чем ее принципиальные преимущества перед конкурентами?

— Да, это наша флагманская модель, заточенная под экстремальную дальность более двух километров при уверенной стрельбы и 4,2 километра рекордной. Безусловно, это та модель, которую хотят все, но не сказал бы, что в России это самая продаваемая наша винтовка, поскольку и цена на нее самая высокая из всей линейки Lobaev Arms.

Основное ноу-хау "Сумрака" заключается в том, что нам удалось при крупном калибре и мощных патронах обеспечить высокую точность стрельбы. Известно, что чем крупнее калибр и мощнее патрон, тем сложнее заставить снайперскую винтовку стрелять кучно и мягко – больше вибрации и отдачи, грубо говоря, винтовка начинает прыгать в руках у снайпера.

У "Сумрака" кучность составляет 0,4 угловых минуты, при этом винтовки производства Cheytac – родоначальников этого калибра обладают кучностью стрельбы 1,5 угловых минуты, то есть в три с лишним раза хуже. Для американцев это серьезное отставание, учитывая, что данный показатель является основной характеристикой, которая позволяет увеличить дальнобойность оружия.

— Какие зарубежные страны приобрели "Сумрак" на сегодняшний день?

— Конкретные государства, к сожалению, назвать не могу, но речь идет о пяти странах. В целом оружие нашего производства эксплуатируется в нескольких десятках государств, например, последнее время нашу продукцию очень активно приобретают спецслужбы Белоруссии: силы специальных операций, погранвойска и СОБР – они берут разные модели. Наши винтовки также используются различными ведомствами в Аргентине, Казахстане, ОАЭ, странах Европы.

Кроме того, в период с 2010 по 2013 годы действовал наш завод в Эмиратах, который был построен в рамках трехлетнего контракта по инициативе принца Абу-Даби шейха Мохаммеда.

— Какие новые образцы стрелкового оружия вы проектируете сегодня, насколько и по каким характеристикам они будут превосходить существующие винтовки?

— У нас есть две новые разработки – самозарядные винтовки, одна в снайперском калибре 408CT-375CT, другая в 338 Lapua Magnum, для их производства уже все готово. Это очень точные самозарядки, также отличающиеся высокой кучностью.

До сегодняшнего дня самозарядных снайперских винтовок в чейтаковском калибре (408CT-375CT, 10, 3 мм — назван так в честь американской компании Cheytac, которая впервые стала производить оружие в данном калибре. — Прим. ред.) с кучностью 0,5 угловых минут, то есть с дальностью стрельбы два километра, в принципе, не существовало.

Что это дает на поле боя? В свое время в Советском Союзе была создана самозарядная снайперская винтовка Драгунова именно для того, чтобы компенсировать недостаток подготовки бойца возможностью быстрого повторного выстрела, то есть там, где снайпер не может взять вычислениями, он способен решить задачу за счет кучности огня.

Мы видим эту разработку как оружие для контрактников, рядового, сержантского состава – людей, на которых государство не может потратить два-три года, чтобы подготовить из них профессиональных военных снайперов, работающих с болтовыми винтовками, способных решать сверхсложные задачи.

Кроме того, сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта – DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 "Севастополь" и DXL-3 "Возмездие". Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было.

Новый патрон для этой винтовки является абсолютно новым, прорывным изделием, который будет отличаться большим размером и начальной скоростью, чем у пуль, которые мы использовали раньше. В силу этого не хотелось бы пока раскрывать все подробности по калибру и другим деталям. К слову, патроны мы также разрабатываем и производим сами.

Если бы не пандемия и вызванные ею проблемы, то это изделие было бы готово в железе уже через четыре месяца. Сейчас о сроках говорить сложно – надеюсь, что мы сможем завершить работы по этой винтовке к началу следующего года и порадовать наших клиентов возможностью приобрести уникальное, инновационное, но неизменно качественное и высокоточное оружие.

— Каково соотношение экспортных и внутренних поставок у вашей компании, каков портфель заказов, есть ли планы его нарастить, если да, то за счет поставок каких образцов в какие ведомства и страны?

— Здесь стоит отметить, что успешный опыт взаимодействия с государством у нас все-таки есть – с прошлого года мы очень тесно работаем с Рособоронэкспортом, который включил нас во все свои каталоги. Мы участвуем совместно в выставках, наша продукция выставляется на стендах российского спецэкспортера.

Контракты и ресурсы РОЭ по части экспорта сегодня в нашей стране не сопоставимы ни с кем, благодаря их поддержке мы ожидаем рост экспортных заказов. Сегодня на различных стадиях переговоров обсуждаются поставки нескольких сотен винтовок Lobaev Arms в различные страны мира.

Однако хочу подчеркнуть, что, как патриот своей страны, в первую очередь я хотел бы видеть наши винтовки на вооружении российской армии.

— Интересуются ли вашими винтовками какие-либо другие российские силовые структуры?

— С государственными ведомствами пока все непросто, но частные военные компании сотрудничают с нами достаточно плотно. Речь идет об очень крупных ЧВК, я не буду их сейчас называть – вы и так их прекрасно знаете, некоторые из них пользуются исключительно нашим оружием, причем весьма успешно.

— Как известно, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что форум "Армия-2020" пройдет, несмотря на пандемию, примет ли ваша компания в нем участие и если да, то какие новинки покажет?

— Мы обязательно будем присутствовать в огневом центре парка "Патриот". Наша продукция будет представлена опять же на стенде Рособоронэкспорта и, возможно, еще одного нашего партнера, специализирующегося на производстве тепловизионных прицелов.

На "Армии-2020" будут представлены винтовки "Доминатор" и "Антиматерия". Эти наши новинки оснащены уникальной системой снижения демаскирующих факторов: основным врагом снайпера в современном бою является не столько звук, сколько вспышка и нагрев ствола.