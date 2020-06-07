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2020-06-07T15:18
https://ria.ru/20200607/1572579047.html
Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет
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РИА Новости

Пушков напомнил Макфолу о бедах из-за США за последние 20 лет

05:45 07.06.2020 (обновлено: 15:18 07.06.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал экс-послу США в Москве Майклу Макфолу на зло, причиненное Соединенными Штатами другим странам за последние 20 лет.
Ранее сенатор назвал бессмысленными заявления экс-дипломата о том, что Россия якобы отправляет "маленьких зеленых человечков для аннексии и оккупации территорий". В ответ на высказывания Макфола Пушков также упрекнул США в поддержке и порождении террористов, оккупации Ирака и создании хаоса в Ливии.
Бывший посол, в свою очередь, заявил, что Вашингтон неправильно поступил, когда ввел войска в Ирак, однако он критикует за это США. Макфол добавил, что считает неправильным и воссоединение Крыма с Россией, которое он назвал, согласно принятой на Западе терминологии по отношению к этому событию, "аннексией", и призвал Пушкова критиковать российское правительство.
"Дело не в критике — критика ничего не изменила в агрессии США в Ираке и Ливии. Проблема в том, что США причинили слишком много зла ряду стран за последние 20 лет, чтобы учить Россию международному праву. Следуйте ему, и только тогда вы сможете учить других", — ответил на это сенатор.
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РоссияМайкл МакфолСовет Федерации РФПосольство США в РФАлексей ПушковЛивияИракСирияСШАтерроризмВ мире
Популярные комментарии
"сам дурак" - плохой аргумент в дискуссии, г-н Пушков! 😁
7 июня, 07:51
AMAlbert Mikhailov
172307161
вот здесь я с Пушковым согласен - критика ничего не изменит действовать нужно..... а про террористов в одном кино сенаторы США говорят между собой, точнее опытный сенатор учит начинающего, что мол террористы это не враги, они просто плохие парни... Мы хорошие а они плохие.... а враги это Россия... так говорят в кино... Кино называется спящие, во втором сезоне
7 июня, 07:31
Андрей Филин
9211105
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