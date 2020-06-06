Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США

Во многих американских городах прокатилась волна протестов и беспорядков из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией. На видео можно заметить, как сотрудник правоохранительных органов наваливается коленом на шею мужчины. Задержанный несколько раз говорит его, что ему нечем дышать, после чего теряет сознание. Полицейских впоследствии уволили, одного из них обвинили в убийстве, троих — в пособничестве убийству.