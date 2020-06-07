В Великобритании религиозные учреждения частично откроются 15 июня

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Религиозные учреждения Великобритании частично восстанавливают работу с 15 июня после закрытия в марте из-за распространения коронавируса нового типа, сообщил министр по вопросам строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик.
"Рад сообщить, что с 15 июня религиозные организации смогут открыться для индивидуальной молитвы", - написал Дженрик в Twitter, поблагодарив духовных лидеров за сотрудничество по обеспечению безопасности.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина 23 марта, в том числе были закрыты и религиозные учреждения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.