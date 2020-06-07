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Религия и мировоззрение
2020-06-07T02:01
https://ria.ru/20200607/1572577968.html
В Великобритании религиозные учреждения частично откроются 15 июня
https://cdn23.img.ria.ru/images/152898/13/1528981306_0:160:3000:1848_1036x0_80_0_0_1c50648d1cef308effa71f026ecf1bde.jpg
РИА Новости

В Великобритании религиозные учреждения частично откроются 15 июня

02:01 07.06.2020
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© Depositphotos / MarkBСобор английском городе Солсбери
Собор английском городе Солсбери
© Depositphotos / MarkB
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Религиозные учреждения Великобритании частично восстанавливают работу с 15 июня после закрытия в марте из-за распространения коронавируса нового типа, сообщил министр по вопросам строительства и местного самоуправления Роберт Дженрик.
"Рад сообщить, что с 15 июня религиозные организации смогут открыться для индивидуальной молитвы", - написал Дженрик в Twitter, поблагодарив духовных лидеров за сотрудничество по обеспечению безопасности.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в стране карантина 23 марта, в том числе были закрыты и религиозные учреждения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,6 миллиона случаев заражения, более 392 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19ВеликобританияВ мире
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